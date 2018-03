AKNÖ-Vizepräsident Hemm zur morgigen AKNÖ-Vollversammlung: Dringlichkeits-Antrag soll Werbedeal reparieren

In 6 Monaten sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Wort

St. Pölten (OTS/nab) - "Zur morgigen AKNÖ-Vollversammlung ist nach der Antragsprüfungskommission klar, dass es sich die FSG-Mehrheitsfraktion wieder richten wird. Zentrale Anträge der NÖAAB-FCG-Fraktion werden abgelehnt. Ein automatisches Lehrlingswahlrecht wird es ebenso wenig geben, wie eine Wahlkampfkostenbeschränkung oder einen Verzicht auf Großflächenplakate. In 6 Monaten, bei der AKNÖ-Wahl, sind ohnehin die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Wort. Dann wird sich zeigen, ob die FSG auch in Zukunft Mehrheitsverhältnisse vorfindet, um uns im NÖAAB-FCG übergehen zu können. Wir sind davon ausgegangen, dass kein aufrechter Demokrat gegen unsere Anträge sein kann, wir haben uns offensichtlich geirrt", so AKNÖ-Vizepräsident und NÖAAB-FCG-Fraktionsobmann Franz Hemm zur morgigen Vollversammlung.

Jedenfalls wird die NÖAAB-FCG-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag einbringen, um einen Werbedeal zu reparieren. "Kein anständig arbeitender Vorstand, in keinem Unternehmen, winkt einen 420.000 Euro teuren Werbe-Budgetposten durch, ohne Sujets, Botschaften und Inhalte zu kennen. Genau das wurde von uns verlangt - deshalb haben wir im Vorstand auch dagegen gestimmt. Bei der morgigen Vollversammlung geben wir den Kammerrätinnen und Kammerräten die Chance diesen Werbedeal zu reparieren. Wir fordern, dass das Werbepaket in der Höhe von 420.000 Euro ausschließlich für die Bewerbung der Arbeiterkammer NÖ und nicht für die Bewerbung des AKNÖ-Präsidenten verwendet werden darf. Immerhin werden für den Werbezeitraum die Mitgliedbeiträge von 24.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Gänze heran gezogen", so Hemm.

Ob die NÖAAB-FCG-Fraktion Markus Wieser wählen wird, bleibt offen. "Die FSG hat praktisch bis morgen früh Zeit auf unsere Forderungen einzugehen. Für uns ist aber klar, dass wir den vorzeitigen Rücktritt von Hermann Haneder bedauern. Er war in gewisser Weise eine Integrationsfigur in der Arbeiterkammer NÖ, der den Ausgleich mit allen Fraktionen gesucht hat", betont Hemm.

