Wettbetrug: Sportminister Klug pocht auf internationale Zusammenarbeit

Betrug und Manipulation bedrohen die Integrität des Sports

Wien (OTS/BMLVS) - "Der Kampf gegen Wettbetrug und für Fairness im Sport ist ein zentrales Thema, für das ich mich mit aller Kraft einsetze", zeigt sich Gerald Klug über den Wettskandal in der österreichischen Bundesliga betroffen.

Österreich Vorreiter im Kampf gegen Wettbetrug

Das Sportministerium ist auf europäischer Ebene Vorreiter im Kampf gegen Wettbetrug und hat 2012 die Präventions-Einrichtung "Play Fair Code" ins Leben gerufen. Die Organisation, die vom ehemaligen Fußball-Profi und Rapid-Präsidenten Günter Kaltenbrunner geleitet wird, leistet intensive Präventionsarbeit in den heimischen Fußball-Ligen. So wurden bereits alle 500 Spieler, Trainer und Betreuer der tipp3-Bundesliga und der "Heute für Morgen" Erste Liga über die kriminellen Methoden der Wettmafia und die Konsequenzen bei einer etwaigen Teilnahme an solchen verbrecherischen Vorgängen aufgeklärt. Das Sportministerium finanziert die Arbeit des Vereins mit 320.000 Euro jährlich. Sportminister Gerald Klug ruft im Zusammenhang mit dem Wettbetrug aber vor allem zur internationalen Zusammenarbeit auf: "Betrug und Manipulation bedrohen die Integrität des Sports als Ganzes. Es handelt sich aber um ein weltweites Problem. Deshalb muss im Vordergrund die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit stehen."

Europäische Konvention in Arbeit

Österreich hat sich in den vergangenen Monaten auf europäischer Ebene bereits aktiv engagiert. Österreichische ExpertInnen arbeiten an der Erarbeitung einer Europäischen Konvention zur Bekämpfung von Wettbetrug maßgeblich mit. Ziel ist es, den Informationsaustausch zwischen den Staaten zu verbessern, neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen Sport und Behörden zu schaffen und die Präventionsarbeit zu verbessern. "Play Fair Code" ist dabei ein europaweit beachtetes Vorbild. Zu Beginn dieses Jahres trafen sich auf Einladung des Sportministeriums ExpertInnen aus ganz Europa zu einer Tagung zum Thema.

"Wettbetrüger und Dopingsünder haben im Sport nichts verloren. Vielmehr vermittelt der Sport Werte wie Fairplay, Leistung und Miteinander. Diese Vorbildwirkung darf nicht zerstört werden", sagt Klug.

www.playfaircode.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Mag.(FH) Anja Richter

Pressesprecherin des Sportministers

Tel.: Tel: 050201-1020145

anja.richter @ sport.gv.at



anja.richter @ bmlvs.gv.at