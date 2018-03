Am Samstag eröffnet der Wintermarkt am Riesenradplatz!

Der Prater rockt - das Programm vom 16.11.2013 bis zum 24.11.2013

Wien-Prater (OTS) - Vom 16. November 2013 bis zum 6. Jänner 2014 bietet der Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater mehr als nur Punsch und Spaß für Groß und Klein. Das Konzertprogramm, das sich sehen lassen kann, beginnt gleich am ersten Tag mit "Big John & The Vienna Gospel and Soul Society"! Für wärmende Getränke, kulinarische Köstlichkeiten und die nötige Winterstimmung sorgen auch in diesem Jahr wieder liebevoll gestaltete "Standln".

Der Prater rockt

Sieben Wochen lang stehen jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ab 19.00 Uhr Musik-Acts auf dem Programm, die von Gospel über Swing bis hin zu Rock-, Soul- und Funk-Konzerten alles bieten, was das Besucherherz begehrt - und das bei freiem Eintritt! Auch bei der Beschallung tagsüber setzt der Wintermarkt auf eine eher untypische Weihnachtsmusik - nämlich auf Hits und Oldies wie Rat Pack u.ä. . Das gesamte Konzertprogramm finden Sie unter: www.wintermarkt.at

Der "Wintermarkt am Riesenradplatz" präsentiert bei freiem Eintritt:

16.11.2013, 19.00 Uhr: BIG JOHN & The Vienna Gospel and Soul Society (Gospel/Soul)

Big John Whitfield ist als Schwergewicht aus der österreichischen Musik- und Partyszene einfach nicht mehr wegzudenken. Seine Gesangskarriere hat er bereits mit sieben Jahren im örtlichen Chor begonnen. Mit dem Gospelquartett seines Onkels tourt er seit seinem fünfzehnten Lebensjahr an den Wochenenden durch den Mittelwesten der USA, entwickelte dabei die Kraft und Dynamik seiner Stimme und setzte damit den Grundstein seines natürlichen und vielfältigen Gesangstyles. Anlässlich der Eröffnung des Wintermarktes am Riesenradplatz wird Big John Whitfield am 16. November 2013 ab 19.00 Uhr sein Programm zum Besten geben.

21.11.2013, 19.00 Uhr: Clara Blume (Rock/Folk)

Die spanisch/indonesische Songwriterin Clara Blume macht Desert Folk-Rock auf Spanglish: Da treffen Kastagnetten und Spanish Guitars auf Western Gitarren, Rickenbacker Bass, Honky Tonk Klavier und Rock Drums. Dabei füllt sie das gesamte dynamische Spektrum ihrer facettenreichen Stimme aus: Von mächtiger Imposanz wechselt sie in einem Atemzug zum intimsten Flüstern. Ob sie sich selber auf dem Klavier begleitet oder mit Projektpartner und Gitarristen Werner Eichhorn im Duo, oder gar mit ihrer ganzen siebenköpfigen Band, zusammengesetzt aus den besten Musikern des Landes, auf der Bühne -Clara ist die geborene Entertainerin und schafft es, in jedem Setting ihr Publikum in den Bann zu ziehen. Ihre Geschichten sind fesselnd und unterhaltsam, berührend und intensiv, aber in jedem Fall für jedermann zugänglich. Das ist die Essenz von gutem Songwriting!

22.11.2013, 19.00 Uhr: ELIJA (Pop)

Wie klingt das, wenn sich ein erst 20-Jähriger vier Jahre lang musikalisch durch die eigene Gefühlswelt wühlt, sich mitsamt seiner Klampfe und jeder Menge Technik im Tonstudio verschanzt und in einem Anflug jugendlicher Entschlossenheit sich entschließt, das Ganze auch noch ohne Label-Deal im Alleingang zu vermarkten? Es klingt nach Zukunft der österreichischen Popmusik.

23.11.2013, 19.00 Uhr: Austropop-3stimmig (Austropop)

Die Band wurde 2003 gegründet und entwickelte sich rasch zur gerngesehenen Party-Band in Wien und Umgebung. Es werden Lieder von STS, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Reinhard Fendrich, A3, Kurt Ostbahn u.v.m. präsentiert und interpretiert. Die Musiker Rudolfo (Gitarre), Peter (Perkussion) und Pedro (Gitarre) singen die Lieder meist in dreistimmigen Chören und daraus entstand der Name der Band. Es wird ein Abend mit bekannten Hits der Austropop-Szene aus den letzten Jahrzehnten. Absolut hörenswert.

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr: 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag: 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

Infos: www.wintermarkt.at

