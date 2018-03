Austria Wirtschaftsservice: 100 Millionen EUR für Österreichs Start-up Szene

Wien (OTS) - Start-ups sorgen für Innovation, beleben Österreichs Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze. Aus diesem Grund legt die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ihren Fokus auf die heimischen Gründer. Das beginnt beim Entrepeneurial Spirit und reicht von der Gründung, der Marktüberleitung und Markteinführung bis zur Wachstumsphase. Insgesamt stehen dafür pro Jahr 100 Millionen EUR zur Verfügung. 1 EUR Unternehmensfinanzierung der aws löst dabei 10 EUR private Finanzierung aus.

Erfolgsrezepte, Chancen und Herausforderungen sowie Finanzierungsmöglichkeiten wurden auch bei der Veranstaltung "Start-ups - der Weg zum Erfolg" diskutiert. Rund 140 Personen besuchten den ersten Event am 12.11. 2013 am neuen Standort der aws in der Walcherstraße.

"Start-ups sind für den Wirtschaftsstandort Österreich von enormer Bedeutung. Sie sind Wachstumsmotoren und Impulsgeber der heimischen Wirtschaft. Sie treiben Innovation voran, ergreifen neue Chancen und schaffen Geschäftsmodelle der Zukunft", fasste Bernhard Sagmeister, Geschäftsführer der aws, den Grundtenor der Veranstaltung "Start-ups - der Weg zum Erfolg" zusammen. "Doch neben viel Mut brauchen die jungen Unternehmer vor allem eines: Finanzierungsmöglichkeiten. Gerade dann, wenn es um die Überbrückung des Valley of Death geht, und genau in dieser Marktüberleitungsphase setzen unsere Instrumente an."

Das betonte auch Edeltraud Stiftinger, Geschäftsführerin der aws:

"Besonders in der Frühphase, oft nach der Fertigstellung des Prototypen, ist die Finanzierung von Unternehmen ein kritischer Erfolgsfaktor. Doch gerade junge, überdurchschnittlich wachsende Unternehmen sehen sich oft mit strengen Kreditvergaberichtlinien wegen erhöhten Eigenkapitalforderungen im Bankwesen und dem Rückzug wesentlicher Investorengruppen konfrontiert. Hier leistet die aws einen wesentlichen Beitrag."

Fokus Start-ups - 100 Millionen EUR pro Jahr

Aus diesen Gründen legt die aws ihren Fokus auf die Unterstützung von Start-ups. Neue aws-Instrumente werden dazu beitragen, Lücken im Finanzierungsangebot für junge Unternehmen zu schließen und die Unterstützung der Start-ups auszubauen. Insgesamt werden dafür 100 Millionen EUR pro Jahr zu Verfügung stehen. Der Start-up Schwerpunkt setzt sich unter anderem zusammen aus:

dem neuen Gründerfonds: stille und offene Beteiligungen für Start-ups

dem Business Angel Fonds: Kofinanzierung von Business Angels sowie zukünftig

der Installierung eines neue aws Start-up Centers: Dies beinhaltet Ausbildungsmaßnahmen, Aktivitäten zur Schaffung einer aws Start-up Community, Unterstützung von Initiativen wie beispielsweise das Pioneers Festival oder den permanenten Dialog mit Gründern.

Im Rahmen der Jungunternehmer-Offensive des Wirtschaftsministeriums und des Finanzministeriums bietet der aws Gründerfonds Risikokapital zur Finanzierung von Firmen mit hohem Wachstumspotential in der Früh- und der Wachstumsphase. Der aws Business Angel Fonds ist ein Kofinanzierungsprogramm für Eigenkapitalinvestitionen von Business Angels. Die Investments werden primär in Start-ups erfolgen.

Die aws-Start-up Förderungen in Zahlen

Die aws unterstützt ca. 10 Prozent sämtlicher heimischer Start-ups oder jungen Unternehmen, pro Jahr sind das mehr als 2.500 Projekte. 1 EUR Unternehmensfinanzierung der aws löst dabei 10 EUR private Finanzierung aus.

Mit den neuen aws-Instrumenten werden ab sofort 100 Millionen EUR pro Jahr für heimische Start-ups zur Verfügung stehen. Das Angebot beinhaltet dabei klassische aws Garantien zur Mobilisierung von Risikokapital und wird ergänzt durch bewährte aws-Instrumente wie Seedfinancing zur Unterstützung von sehr frühen Phasen von High Tech Unternehmen, das aws impulse Programm zur Unterstützung der Kreativwirtschaft, Cleantech- und Venture Capital Initiative so wie etwa die aws-Börse für Business Angels.

Know-how, Coaching und Unterstützung für die Community

"Die aws begleitet Gründer von der guten Idee bis zum Markterfolg - das umfasst neben der Finanzierung noch zahlreiche weitere Aspekte", erläutert Sagmeister. Das aws Gründerangebot wird daher von einem umfassenden Coaching-Angebot abgerundet. Dieses beinhaltet beispielsweise Markt-, Technologie und Patentrecherchen, Beteiligungscoaching oder Praxisworkshops, um Produkte verkaufsfähig zu machen.

Um in Österreich ein erfolgreiches Gründer-Ökosystem nachhaltig zu etablieren, ist neben Kapital vor allem der Support der Community wichtig. "Es geht auch darum ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Ein Mindset, das auch Misserfolge erlaubt. Denn wer das Wagnis einer Gründung eingeht, kann auch scheitern - doch insgesamt sind es die Gründer und Jungunternehmer, die für Arbeitsplätze und Wohlstand sorgen", betont Stiftinger. So unterstützt die aws bestehende Initiativen wie beispielsweise das Pioneers Festival als Partner um die Positionierung Österreichs als internationaler Start-up Hub auszubauen.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws):

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Als Spezialbank im öffentlichen Eigentum ist sie auf Unternehmensfinanzierung mit Schwerpunkt "Gründungen" und "Wachstum und Industrie" ausgerichtet. Durch die Übernahme von Garantien, durch Eigenkapital durch die Vergabe von Zuschüssen, zinsgünstigen Krediten, sowie durch Coaching und Beratung werden Wachstum und Innovation konsequent gefördert.

