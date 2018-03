FPÖ-LPO Ragger: Der neue Stil des "Drüberfahrens" mit Flüchtlingsheimen

Skandalöses "Überfalls-Projekt" in Frantschach

Klagenfurt (OTS) - "Die Politik der Linkskoalition in Kärnten wird immer dreister. Landeshauptmann Peter Kaiser hat die Bevölkerung in Frantschach-St. Gertraud vor den Kopf gestoßen, indem ohne jede Vorinformation ein Asylantenheim eröffnet wird", kritisiert der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christan Ragger.

Das sei offenbar das Verständnis von Rot-Grün: "Die Bevölkerung nicht informieren, sondern drüberfahren. Dabei treffen sich parteipolitische Ideologie und Profitinteressen von Immobilienhaien", so Ragger. Diese Mixtur lasse für Kärnten Schlimmes befürchten.

Er erinnert daran, dass sich Freiheitliche in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Flüchtlingsheimen immer um einen Konsens und um entsprechende Information der Bevölkerung bemüht haben. "Damit ist es aus. Jetzt kommt die rot-grüne Kommandowirtschaft, die Bürger haben sich gefälligst an das zu halten, was für politisch korrekt gehalten wird", erklärt Ragger. Die Kärntner müssten auch damit rechnen, dass Rot-Grün die Tore für Asylanten weit macht. "So wie Frantschach vor vollendete Tatsachen gestellt wird, kann es morgen jeder anderen Gemeinde in Kärnten gehen", warnt Ragger.

Der jahrelange Konsens und die jahrelange Übung, dass die Gemeindevertretungen bei der Ansiedelung von Flüchtlingsquartieren eingebunden werden, wurden von der Linkskoalition außer Kraft gesetzt. Im Gemeinderat von Frantschach- St. Gertraud wurde kein einziges Mal über dieses Projekt gesprochen, geschweige denn dass darüber eine Diskussion zugelassen worden ist. Der zuständige Flüchtlingsreferent LH Dr. Peter Kaiser, der sonst gerne den "großen Demokraten" mimt, zeigt in der Flüchtlingsfrage ein neues Gesicht, das eines "Drüberfahrers", so Ragger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404