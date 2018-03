Straßen sind heute überwiegend trocken bis vereinzelt nass

Im Wald- und Mostviertel abschnittsweise Bodennebel möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 13. November, sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich überwiegend trocken bis vereinzelt nass. Im Waldviertel und Mostviertel kommt es insbesondere in höheren Lagen abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute Früh auf zwischen 0 Grad, die beispielsweise in Weitra gemessen wurden, und + 7 Grad, die aus Aspang gemeldet wurden.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, Bürgerinformation, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk