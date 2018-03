Presseaussendung der Botschaft Russlands zum 20-jährigen Jubiläum der Verabschiedung der Verfassung der Russischen Föderation

Wien (OTS) - Am 14. Februar 2013 erließ der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir W. Putin, die Anordnung "Über Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Verabschiedung der Verfassung der Russischen Föderation".

Die Verfassung Russlands wurde am 12. Dezember 1993 durch eine allgemeine Volksabstimmung angenommen und trat am Tag ihrer Veröffentlichung am 25. Dezember desselben Jahres in Kraft. Das Grundgesetz wurde zu einer der wichtigsten Errungenschaften der postsowjetischen Zeit, festigte die Beständigkeit des staatlichen Aufbaus und bewahrte gleichzeitig den Raum für Freiheit im Rahmen seiner festen Grundsätze. Im neuen Dokument wurde die rechtliche Basis gelegt, welche die politische, wirtschaftliche und soziale Integrität des Staates gewährleistete. Die Verfassung wurde zum systemimmanenten Ausdruck der grundrechtlichen Werte, die das Wesen des neuen Russland in seiner historischen Kontinuität bestimmen. Darunter die Rechte und Freiheiten des Menschen; die Hoheit des Rechts, die Gerechtigkeit und Gleichheit; der demokratische und föderative Rechts- und Sozialstaat, die Gewaltentrennung; der Parlamentarismus; eine auf Recht basierende Wirtschaft.

Unter den neuen Realien entstand vor der Russischen Föderation die Aufgabe der Einführung der Marktwirtschaft, des Aufbaus einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Das wiederum erforderte die aktive Einbeziehung Russlands in alle Weltprozesse. Die Verfassung und ihre genaue, zeitnahe und flexible Interpretation, darunter durch den Verfassungsgerichtshof Russlands, sollten Russland in die offene Welt integrieren und gleichzeitig die staatliche Souveränität und nationalen Interessen Russlands vor einer Aufweichung durch fremde Interessen und vor einem rechtlichen Chaos schützen. Die vollwertigen rechtlichen Mittel sind dazu in der Verfassung verankert.

Die Verfassung ist eine notwendige und ausreichende Basis für die Entwicklung der Gesetzgebung und des gesamten Rechtssystems Russlands. Ihre Normen beinhalten alles Notwendige für den weiteren Ausbau und die Entwicklung der staatlichen, sozialen, wirtschaftlichen und ideenpolitischen Gemeinsamkeit, widersprechen nicht den Prinzipien des modernen Pluralismus und gewährleisten die demokratische Gestaltung aller Bereiche der öffentlichen Macht. Darin sind die Grundlagen für die vollwertige Entwicklung des russischen Parlamentarismus gelegt.

Durch das Prisma der verfassungsmäßigen Werte ergeben sich die Beziehungen zwischen den BürgerInnen und dem Staat. Bereits in den ersten Artikeln der Verfassung wird proklamiert, dass "der Mensch, seine Rechte und Freiheiten der höchste Wert seien" und Russland ein sozialer Staat ist, dessen Politik auf die Schaffung von Bedingungen ausgerichtet ist, welche ein menschenwürdiges Leben und die freie Entwicklung der BürgerInnen gewährleisten.

Das Recht als Norm der Freiheit bedeutet, dass die Freiheit des Individuums nicht absolut ist. Die wichtigsten Grenzen der Rechte und Freiheiten eines Bürgers / einer Bürgerin sind die Rechte und Freiheiten der anderen Menschen. Zur Wahrung der Verfassungswerte, darunter auch der Rechte und Freiheiten anderer Menschen, ist im Notfall die angemessene Begrenzung der Rechte und Freiheiten erlaubt. Laut Verfassung können diese durch ein Föderationsgesetz nur in dem Maße begrenzt werden, als dies für den Schutz der Grundprinzipien der Verfassungsordnung, der Sittlichkeit, der Gesundheit, der Rechte und rechtmäßigen Interessen anderer Menschen sowie auch für die Gewährleistung der staatlichen Verteidigung und Sicherheit notwendig ist.

Seit der Verabschiedung der Verfassung wurde das Dokument einige Mal verändert. Im Jahr 2008 wurden bis dato die bedeutendsten Veränderungen durchgeführt: die Legislaturperiode des Staatsoberhaupts wurde von 4 auf 6 Jahre und die der Staatsdumaabgeordneten von 4 auf 5 Jahre verlängert. Außerdem wurde die Regierung Russlands verpflichtet, den Abgeordneten der Staatsduma jährlich über ihre Arbeit Rechenschaft zu legen.

Die in der Verfassung erklärten Ziele, Werte und Mechanismen haben ihre Leistungsfähigkeit bewiesen und unserer Gesellschaft geholfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und den Weg einer ständigen Entwicklung zu beschreiten.

