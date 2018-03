Neue KONSUMENT-Bücher im Herbst 2013

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist nicht nur Herausgeber des Testmagazins KONSUMENT. Er veröffentlicht darüber hinaus auch Bücher, in denen komplexe Themen auf der Basis von Expertenwissen allgemein verständlich und in klarer Sprache aufbereitet werden. Zu den aktuellsten Publikationen zählen die KONSUMENT-Bücher "Immobilien verkaufen", "Gesund einkaufen" sowie "Mein neues Smartphone". Leseproben gibt es unter www.konsument.at/ratgeber.

KONSUMENT-Buch: Gesund einkaufen

Lebensmittel sollen gesund und nahrhaft sein, schmecken, und der Preis muss natürlich auch stimmen. Doch bei dem riesigen Angebot an Nahrungsmitteln den Durchblick zu behalten, ist für Konsumenten gar nicht so einfach und wirft viele Fragen auf: Wie ist es um die Qualität der Lebensmittel bestellt? Bedeutet teurer auch qualitativ besser? Was bringt Functional Food tatsächlich? Und was macht überhaupt eine gesunde Ernährung aus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden sich in der neuen, aktualisierten Auflage des KONSUMENT-Buchs "Gesund einkaufen", 156 Seiten, 2. Auflage, 14,90 Euro: www.konsument.at/gesund-einkaufen.

KONSUMENT-Buch: Mein neues Smartphone

Aktuelle Smartphones sind Telefon und Computer, Digitalkamera und Diktiergerät, Terminkalender und Adressbuch, Spielkonsole und Multimedia-Player, Navigationsgerät und anderes mehr. Aber welche dieser vielen Funktionen sind in der Praxis wirklich nützlich, welche eher Spielereien? Und wie lässt sich das Smartphone optimal an die persönlichen Bedürfnisse anpassen? Das KONSUMENT-Buch "Mein neues Smartphone" gibt einen Überblick über die drei derzeit wichtigsten Betriebssysteme und hilft Nutzern mit anschaulichen Erklärungen und vielen Screenshots, ihr Gerät besser zu verstehen. "Mein neues Smartphone", 144 Seiten, 14,90 Euro: www.konsument.at/smartphone.

KONSUMENT-Buch: Immobilien verkaufen

Der Verkauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung stellt Privatpersonen oft vor eine große Herausforderung. Wie viel ist die Immobilie wert? Brauche ich einen Makler? Welche Pflichten habe ich als Verkäufer? Worauf ist beim Kaufvertrag zu achten? Die zweite, aktualisierte Auflage des KONSUMENT-Buches "Immobilien verkaufen" gibt auf 150 Seiten Antworten auf diese und weitere Fragen - eine solide Basis, um etwaigen finanziellen Verlusten vorzubeugen. "Immobilien verkaufen", 148 Seiten, 2. aktualisierte Auflage, 19,60 Euro. www.konsument.at/immo-verkauf.

KONSUMENT-Bücher sind im Buchhandel und beim VKI unter 01/588 774 erhältlich bzw. können online auf www.konsument.at/ratgeber bestellt werden.

