Tempo 80 auf Salzburger Stadtautobahn ist nicht durchdachter Schnellschuss

Automobilimporteure präsentieren zwei konkrete Maßnahmen für besseren Verkehrsfluss

Wien (OTS) - Zur kürzlich erhobenen Forderung der Salzburger Grünen durch Umweltlandesrätin Astrid Rössler betreffend einer Reduktion auf Tempo 80 auf Teilen der A1 rund um Salzburg sprach Dr. Felix Clary, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, von populistischer Stimmungsmache. Dies sei keine Lösung für eine nachhaltige Verkehrspolitik in diesem Raum.

Die Importeure plädieren für zwei konkrete Maßnahmen, die den Verkehr an diesem Knotenpunkt besser leiten. "Der Bau der Anschlussstelle Hagenau würde eine zügige Zufahrt zur Autobahn ermöglichen und so eine immense Erleichterung für die Region Bergheim/Lengfelden darstellen", umreißt Clary jene bauliche Maßnahme, die rasch in Angriff genommen werden müsse.

Eine Sofortmaßnahme wäre überdies, den Autobahnabschnitt zwischen den Abfahrten Salzburg Nord und Süd auch ohne Vignette befahren zu können. "So reduziert sich der Durchzugsverkehr zwischen der Grenze Freilassing und Berchtesgaden und die Zufahrt zum stark frequentierten Einkaufszentrum Europark wird erleichtert. Damit einher geht eine drastische Reduktion des CO2-Austoßes und eine sofortige Verbesserung der Lebens- und Luftqualität in der Stadt Salzburg", so Clary abschließend.

