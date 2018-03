Khol: Aktuelle Pensionszahlen zur sachlichen Information der apokalyptischen Reiter

Zugang Invaliditätspensionen sinkt schon vor in Kraft treten der Reformen deutlich!

Wien (OTS) - "Kommen wir gleich zu den Fakten. Hier die Zahlen für Jänner bis September 2013 im Vergleich zu den Zahlen Jänner bis September 2012 aus dem "fact-sheet Pensionen" des Sozialministeriums:

Die Zahl der zuerkannten Invaliditätspensionen SANK um 12,3 Prozent. Die Zahl der zuerkannten vorzeitigen Alterspensionen SANK um 20,0 Prozent. Die Pensionsbelastungsquote (wie viele Pensionisten kommen auf 1.000 Erwerbstätige) SANK (wenn auch nur leicht um -2 auf 611). Dabei ist darauf hinzuweisen: Diese positive Entwicklung erfolgt nun Monate BEVOR die 2012 beschlossenen Reformen zu Invaliditätspension, Korridor- und "Hackler"-Pension mit 1.1.2014 überhaupt erst in Kraft treten! Diese aktuellen Zahlen mögen der sachlichen Information der apokalyptischen Reiter dienen", erklärt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol zu den aktuellen Zahlen, die unter diesem Link auf der Homepage des Sozialministeriums gerne nachgelesen werden können:

http://www.ots.at/redirect/bmask1

Khol abschließend:

"Unser umlagefinanziertes Pensionssystem bedarf immer der stetigen Pflege. Das heißt es sind laufend Reformen und Verbesserungen vorzunehmen. Dies erfolgte zuletzt mit den Reformen 2012 die nun in 48 Tagen auch in Kraft treten und wird auch in Zukunft in vollem Verantwortungsbewusstsein für die staatliche Alterssicherung aller Generationen geschehen. Vor allem das Schließen von Schlupflöchern und das Abschaffen diverser Privilegien bleibt weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung des Österreichischen Seniorenbundes. Bewusst aufgestellten Horrorszenarien stellten wir uns aber weiter entschieden entgegen!"

