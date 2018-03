Johanniter schicken Einsatzteam ins Katastrophengebiet

Ein 12-köpfiges medizinisches Einsatzteam der Johanniter Auslandshilfe reist heute am 13. November nach Cebu, darunter der österreichische Notarzt Dr. Wolfgang Pramendorfer.

Wien (OTS) - Die Johanniter schicken ein 12-köpfiges medizinisches Einsatzteam, darunter auch der österreichische Notarzt, Dr. Wolfgang Pramendorfer. Das Team bricht am 13. November, nach Cebu auf und reist von dort weiter auf die vom Taifun besonders betroffenen Inseln Leyte und Panay. Aufgabe der Helfer ist es, die philippinischen Partner bei der medizinischen Versorgung vor Ort zu unterstützen.

Dem sogenannten Medical Emergency Response Team ( MERT ) der Johanniter gehören Notärzte und Rettungsassistenten sowie Logistik-und Support-Personal an. Aufgabe solcher Teams ist es, bei humanitären Soforthilfeeinsätzen die medizinische Versorgung der betroffenen Bevölkerung dort sicherzustellen, wo es nach Natur- oder anderen Katastrophen nur noch eine begrenzte medizinische Infrastruktur gibt. Die ehrenamtlichen Helfer kommen aus ganz Deutschland (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) sowie aus Österreich.

Teams der lokalen Hilfsorganisation "Balay Mindanaw Foundation", mit denen die Johanniter vor Ort zusammenarbeiten, sind seit mehreren Tagen im Katastrophengebiet unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen und medizinische Hilfe zu leisten. "Unsere Partner haben uns von entsetzlichen Verwüstungen auf Leyte und Panay berichtet. Die Stadt Tacloban ist in weiten Teilen zerstört", beschreibt Jutta Meissner, Fachbereichsleiterin für Südostasien bei der Johanniter-Auslandshilfe, die Lage. "Insbesondere bei der medizinischen Versorgung der Überlebenden fehlt es am Nötigsten. Die Verwundeten können nur ungenügend versorgt werden, weil die meisten Krankenhäuser und Gesundheitsstationen ebenfalls zerstört sind", so Meissner weiter.

Am dringendsten werden laut Meissner im Moment Nahrungsmittel, Wasser, Kleidung, Medizin, medizinisches Verbrauchsmaterial sowie Zeltplanen benötigt. Die Johanniter schicken daher auch mehrere sogenannte "Emergency Health Kits" in die Region. Die 900 kg schweren Notfallpakete enthalten u.a. Basismedikamente wie Schmerzmittel, Antibiotika, Verbandsmaterialien, Infusionslösungen und Wasserentkeimungstabletten. Damit lässt sich die medizinische Versorgung von rund 20.000 Menschen für die kommenden drei Monate sicherstellen. Darüber hinaus bereiten sich die Johanniter auf die Verteilung von Nahrungsmitteln und weiteren lebensnotwendigen Hilfsgütern (Zeltplanen, Decken, Kleidung Kochutensilien) sowie die Versorgung mit Rollstühlen von Verwundeten, älteren Menschen und Menschen mit Behinderung vor. Mit diesen Maßnahmen sollen rund 5.000 Haushalte (ca. 26.600 Personen) erreicht werden.

Hinweis für die Redaktionen:

Am Mittwoch, 13.11., in der Zeit von 9:30-11:30 Uhr, besteht voraussichtlich die Möglichkeit für telefonische Interviews mit dem Wiener Notarzt vor seiner Abreise nach Cebu. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle der Johanniter unter 0676 83 112 813.

Die Johanniter sind eine international tätige, humanitäre Organisation, die weltweit in 45 Ländern vertreten ist. In Österreich ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine junge Hilfsganisation mit hohem Qualitätsanspruch, die in unterschiedlichen sozialen und karitativen Bereichen tätig ist. Ihre Leistungen reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport, über die mobile Gesundheits- und Krankenpflege bis zur Erste-Hilfe-Ausbildung. Zudem widmen sich die Johanniter der Katastrophenhilfe und Jugendarbeit. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens und Mitglied der Diakonie Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

Tel.: +43 1 470 70 30/3913

Mobil: +43 676/83 112 813

Fax: +43 1 470 47 48

presse @ johanniter.at

www.johanniter.at