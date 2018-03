EANS-News: Rosenbauer International AG / Tunnel Grouft und Stafelter in Luxemburg erhalten Löschanlagen (mit Bild)

Leonding (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen

110 Stück Tunnellöschanlagen für das längste Bauwerk in Luxemburg / Bedeutender Auftrag im Bereich des stationären Brandschutzes / Stationäre Anlagen mit hocheffizienter Löschtechnik

Rosenbauer, der führende Feuerwehrausstatter, rüstet die neu errichteten Tunnel Grouft und Stafelter in Luxemburg mit 110 Stück Tunnellöschanlagen im Wert von 2,2 Mio EUR aus. Beide Tunnel liegen an der Route du Nord (A7) und verbinden die nördlichen Wirtschaftsräume des Großherzogtums Luxemburg mit der Hauptstadt.

Effiziente Selbsthilfe

Für den sofortigen Löscheinsatz unmittelbar nach Ausbruch eines Brandes in einem Tunnel hat Rosenbauer spezielle Tunnellöschanlagen entwickelt. Diese werden kompakt in Pannenbuchten, Feuerlöschnischen sowie über die gesamte Tunnellänge in Nischen mit einer Tiefe von nur 60 cm eingebaut und sind genauso einfach zu bedienen wie herkömmliche Handfeuerlöscher. Schon durch das Öffnen einer einzigen Türe um die Löschpistole zu entnehmen aktiviert sich das Löschsystem.

Gelöscht wird mit einem Wasser-/Schaummittelgemisch, welches zu Druckluftschaum (CAFS) aktiv verschäumt wird. Das filmbildende AFFF-Löschmittel deckt die Oberfläche des Brandgutes vollständig ab und dadurch wird höchste Löschkraft und Rückbrandsicherheit erzielt. Das Löschwasser kommt aus einer fix im Tunnel verlegten Wasserversorgung, so ist immer ausreichend Löschmittel vorhanden. Ausgebracht wird das Löschmittel über ein CAFS-Rundstahlrohr mit einer Wurfweite von bis zu 15 m, für einen sicheren Abstand zum Feuer.

Der extrem leichte und formstabile Spezialtextilschlauch ermöglicht jedem Verkehrsteilnehmer, die volle Schlauchlänge von bis zu 60 m auszunutzen und -bei entsprechender Anordnung der Anlage über die gesamte Tunnellänge - an jedem Punkt der Röhre effiziente Löschmaßnahmen zu setzen.

Längstes Bauwerk in Luxemburg

Der Tunnel Grouft liegt im Norden Luxemburgs in der Gemeinde Lorentzweiler und ist mit einer Länge 2.966 m das längste Bauwerk der ,,Route du Nord". Dieser verbindet die Hauptstadt Luxemburg mit den im Norden des Großherzogtums gelegenen Städten Mersch, Colmar-Berg und Ettelbruck, um zum einen die Stadt Luxemburg vom Durchgangsverkehr in dieser Richtung zu entlasten und zum anderen eine bessere Erschließung der nördlich gelegenen Wirtschaftsregionen zu erzielen.

Zahlreiche europäische Tunnel wurden in den letzten Jahren mit stationären Rosenbauer Tunnellöschanlagen ausgestattet, darunter auch die Tunnel Markusbierg und Gousselerbierg in Luxemburg, Trojane und Sentvid in Slowenien sowie Tauern, Katschberg, Hiefler, Ofenauer, Roppener, Achrain, Pfänder, Grünburg, Traunkirchen, Ottsdorf, Semmering und Hallstatt in Österreich.

Weitreichende Einsatzgebiete

Stationäre Löschanlagen von Rosenbauer sind Sonderlöschanlagen mit hocheffizienter Löschtechnik zum Schutz von Personen, Räumen und Objekten. Sie werden dort eingesetzt, wo Sprinkler- und Sprühwasseranlagen herkömmlicher Bauart keinen optimalen Schutz darstellen bzw. zu hohen Folgeschäden führen. Rosenbauer hat damit unter anderem neben Autobahntunnels auch Flugzeughangars, Lackier- und Recyclinganlagen, Ersatzbrennstoffkraftwerke, Förderanlagen und Offshore-Helidecks ausgestattet.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Bilder zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/us/ViD0QDZT

Unternehmen: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir @ rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer

Tel.: 0732/6794-568

gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com