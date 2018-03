Ehemaliger Präsident und CEO von Choice Hotels International erhält bei der Verleihung der Worldwide Hospitality Awards 2013 Auszeichnung für sein Lebenswerk

Paris (ots/PRNewswire) - Stewart Bainum, der ehemalige Präsident und Chief Executive Officer (CEO) von Choice Hotels International, wurde von der Jury der Worldwide Hospitality Awards, einer Veranstaltung der MKG Group, als Empfänger des "Lifetime Achievement Award 2013" ausgewählt. Mit dieser Auszeichnung wird er für seine langjährige, erfolgreiche Karriere in der internationalen Gastronomiebranche geehrt. Damit gehört Bainum ab sofort zum Kreis der Hoteliers, die mit diesem renommierten Preis für ihr erfolgreiches und nachhaltiges Wirken in der Branche ausgezeichnet wurden. Bainum eröffnete 1957 sein erstes Hotel. Schon bald wurde aus einer kleinen Kette ein großes internationales Franchiseunternehmen, das heute unter dem Namen Choice Hotels weltweit bekannt geworden ist. Mit seinem dynamischen Führungsstil und seiner Gastfreundschaft, hinter der echte Begeisterung zu spüren ist, hat Bainum die Hotelbranche nachhaltig beeinflusst.

Neben seinen zahlreichen Aufgaben als erfolgreicher Hotelier gründete Bainum zusätzlich die Commonweal Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die jährlich mehr als 12 Millionen US-Dollar für Stipendien und Bildungsprogramme für benachteiligte Kinder und Jugendliche bereitstellt. 2010 wurde Bainum bereits mit dem Hospitality Heritage Award der American & Hotel Lodging Association (AH&LA) ausgezeichnet.

"Im Namen aller Mitarbeiter von Choice Hotels möchte ich sagen, dass wir uns alle außerordentlich gefreut haben zu hören, dass das langjährige Engagement unseres ehemaligen Präsidenten und CEO für unser Unternehmen auf diese Weise gewürdigt wird. Das ist wirklich eine sehr große Ehre. Stewart Bainum ist ein außergewöhnlicher Mensch, und mit seiner langjährigen Karriere in der Gastronomie ist er für uns alle ein Vorbild", erklärt der Präsident und CEO von Choice Hotels International Stephen P. Joyce.

Durch die Verleihung der Worldwide Hospitality Awards setzt sich die MKG Group seit mehr als 14 Jahren für die Bekanntmachung der vielen Initiativen im internationalen Hotelgewerbe ein. Dieser internationale Wettbewerb wurde von dem Präsidenten und CEO der MKG Group Georges Panayotis ins Leben gerufen. Er bietet den Hotels die Gelegenheit, die beispielhaften Leistungen, die ihre Teams im Hinblick auf Kommunikation, Marketing, Innovation, Personalwesen, Umwelt- und Sozialverantwortung und Programme zur Kundenbindung erbringen, entsprechend hervorzuheben.

