"Leben eines Langzeitarchivars" in der Josefstadt

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) und die "Friedrich Hebbel-Gesellschaft Wien" veranstalten am Donnerstag, 14. November, einen Vortragsabend. Dabei spricht der Hebbel-Experte Lorenz Mikoletzky ab 19.00 Uhr unter dem Titel "Aus dem Leben eines Langzeitarchivars" über den großen Dichter Friedrich Hebbel (18.3.1813 - 13.12.1863). Anlässlich des 150. Todestages von Hebbel trägt Mikoletzky Auszüge aus der Publikation "Tagebuch III" vor. In den Museumsräumlichkeiten in der Schmidgasse 18 befindet sich eine Hebbel-Gedenkstätte. Der Eintritt zum Vortrag ist gratis. Informationen über vielfältige kulturelle Aktivitäten im Josefstädter Bezirksmuseum sind unter der Rufnummer 403 64 15 (mitunter Anrufbeantworter) einzuholen. Außerdem ist die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl, per E-Mail erreichbar:

bm1080@bezirksmuseum.at. Zuschriften an die "Hebbel-Gesellschaft" per E-Mail: hebbel.at @ gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Friedrich Hebbel-Gesellschaft Wien:

www.hebbel.at

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at