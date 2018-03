Alsergrund: Nager und Schweinchen im Sparefroh-Haus

Eintritt frei: 17.11. (10-12 Uhr) und 20.11. (17-19 Uhr)

Wien (OTS) - Über 200 "Spargeschenke" von Geldinstituten stellt die Sammlerin Renate Steinkellner in einem Pavillon im Hof des Hauses Währinger Straße 43 aus. Diese vielfältigen Präsente für sparsame Leute jeden Alters hat die frühere Bankangestellte im so genannten "Sparefroh-Haus" hübsch arrangiert. Groß und Klein macht eine Besichtigung der "Spargeschenke"-Schau gleichermaßen Freude. Es gibt viel zu sehen: Das "Sparefroh"-Männchen streckt dem Publikum die Hand entgegen. Das allzeit esslustige Nilpferd "Hippo" nährt sich bekanntlich ebenso von Münzen wie der eifrig vorsorgende Nager "Goldi". Vom rundlichen Sparschweinchen bis zum flachen PC-Spiel entdecken die Besucher bei einem Rundgang im "Sparefroh-Haus" mannigfaltige Gaben, die den Nachwuchs zum Sparen anregen und bei reiferen Semestern nostalgische Gefühle hervorrufen. Nächste Termine:

Am Sonntag, 17. November, ist der Pavillon von 10.00 bis 12.00 Uhr offen und am Mittwoch, 20. November, sind Hamster, Flusspferd, Ferkel und andere Exponate von 17.00 bis 19.00 Uhr zu betrachten. Stets ist der Eintritt kostenlos. Das Projekt "Sparefroh-Haus" wickelt Steinkellner in Zusammenwirken mit dem Bezirksmuseum Alsergrund ab. Umfassende Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

