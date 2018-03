Bezirksmuseum 15: Familienleben in den 50er-Jahren

Kostenloser Vortrag von Eva Müller: 15.11. (17.30 Uhr)

Wien (OTS) - Im Zuge der Reihe "Am 15. in den 15./Kultur & Cafe" geht im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) am Freitag, 15. November, ein Vortragsabend über die Bühne. Die Veranstaltung fängt um 17.30 Uhr an und dauert bis zirka 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Unter dem Titel "...ich folge meinen Spuren" setzt sich Eva Müller mit der "Geschichte einer Familie in Rudolfsheim-Fünfhaus" auseinander. Dieser Rückblick betrifft sowohl die eigene familiäre Historie als auch die Vergangenheit des 15. Bezirkes, wo schon die Großeltern lebten und noch immer Verwandte wohnen. Im letzten Jahr hat Müller im Museum über den Beginn der Recherchen berichtet. Ausgelöst wurde das Interesse durch Feldpostkarten aus dem großelterlichen Nachlass. Nunmehr spricht die Bezirksbewohnerin über die langjährige Entwicklung von Rudolfsheim-Fünfhaus und gibt ihren Zuhörern einen Einblick in den Familienalltag während der 50er- und 60er-Jahre. Anlass für den interessanten Vortrag mit dem Schwerpunkt "Die Eltern" ist der "Tagebuchtag 2013". Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Brigitte Neichl, begrüßt die Besucher. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0699/191 353 28, E-Mail museum15 @ gmx.at bzw. bm1150 @ bezirksmuseum.at.

