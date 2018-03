FPÖ-Obermayr: Politisches Establishment muss sich dringend selbst hinterfragen

Demokratieverdrossenheit entgegenarbeiten

Wien (OTS) - "Demokratieverweigerung ist ein in vielen Teilen Europas zu beobachtender schleichender, aber nichtsdestoweniger brandgefährlicher Prozess", so heute der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Sinkende Wahlbeteiligungen sind ein Akut-Symptom jener Krankheit, die als Bürgerferne des herrschenden Systems bekannt ist. Die Europäische Union muss sich, wie die Regierungen ihrer Mitgliedsländer, dieser Problematik und ihren Ursachen dringend bewusst werden."

"Dazu braucht es Bürgernähe, Realitätsbewusstsein und Kritikfähigkeit", betont Obermayr. "Dies alles vermisse ich aktuell, nicht nur aber insbesondere im Zuge der Euro-Krise und der damit verbundenen unbedarften Rettungsversuche. Die Europäer sollen nicht erfahren, was aktuell bezüglich der geplanten Handels- und Investitionspartnerschaft mit den USA (THIP), und mit welchen Folgen, ausverhandelt wird. Dafür werden sie mit unfassbaren Ansinnen konfrontiert, wie jenes der IWF-Chefin Lagarde, die allen Ernstes daran denkt, die Sparguthaben der Europäer zu schröpfen, um das fortgesetzte Versagen einer zunehmend abgehobenen Politiker-Kaste -vorübergehend - zu übertünchen."

"Und in Österreich klafft ein milliardengroßes Budgetloch, das wohlweislich bis nach dem Wahltag verheimlicht wurde", moniert der EU-Abgeordnete, der schließt: "Europa und seine Mitgliedsländer können, sollen und dürfen nicht an den Europäern vorbeiregiert werden. Deshalb sind die Regierungen der Mitgliedsländer wie die Institutionen der Europäischen Union gut beraten, die beliebten Schlagworte der Transparenz und der Bürgernähe umgehend mit Leben zu erfüllen, da wir andernfalls mittelfristig auf einen Konflikt zwischen Regierenden und Regierten zusteuern, den sich niemand wünschen kann, dem Europas Zukunft am Herzen liegt."

