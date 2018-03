Eröffnung der neuen Gürtelmittelzone

In der Mittelzone des Neubaugürtels ist eine großzügige und moderne Parkanlage für Kinder und Jugendliche entstanden

Wien (OTS) - Nach nur achtmonatiger Umbauzeit ist die Neugestaltung der Gürtelmittelzone im Bereich zwischen Urban-Loritz-Platz und Westbahnhof abgeschlossen. Der multifunktionale Park- und Erlebnisraum wurde am 12. November 2013 von Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger und Umweltstadträtin Ulli Sima feierlich eröffnet.

Die 8.000 Quadratmeter große Parkanlage ist unterteilt in Ruhe-und Bewegungszonen und lässt eine grüne Insel im städtischen Verkehr entstehen. Die großzügige Parkanlage bietet für jeden Besucher und jede Besucherin etwas: In der Ruhezone laden attraktive Sitzelemente und Rasenflächen zum Verweilen und Energie tanken ein, Sportliche und Bewegungshungrige kommen in den verschiedenen Bewegungszonen auf ihre Kosten.

Bodentrampoline, eine Netzkletteranlage mit Hängematten, bunte Stahlpoller für Slacklining und ein eigener Skaterbereich bieten eine Vielzahl von Aktivitäten und ausreichend Platz zum Austoben. Ein zusätzlicher Ballspielkäfig vor dem Westbahnhof rundet das sportliche Angebot ab.

Die unterschiedlichen Bewegungszonen wurden nach Wünschen und Bedürfnissen von Jugendlichen und Kindern eingerichtet und gemeinsam mit ihnen geplant:

"Die enge Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Jugendorganisationen war der Stadt und dem Bezirk während der gesamten Planung ein großes Anliegen. Gemeinsam mit der Wiener Skaterszene wurde eine Fläche speziell für Skateboarder entwickelt. Einzigartig ist auch der eigene Mädchen-bereich, der einen wichtigen Freiraum schafft", erklärt Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger.

Die Gesamtkosten des Projekts betragen EURO 1.184.000. Finanziert wurde der Umbau zur Hälfte aus EU-Fördergeldern. Den Rest der Kosten trägt der Bezirk Neubau. Die Grünflächen werden von der Abteilung Wiener Stadtgärten MA 42 gestaltet und betreut.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Susanne Häßler

Bezirksvorstehung Neubau

Hermanngasse 24-26, 1070 Wien

Tel.: 01/4000 07110

susanne.haessler @ wien.gv.at