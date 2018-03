Seitenblicke Magazin exklusiv: Christian Clerici: "App ins neue Leben!"

Wien (OTS) - Er war einer der erfolgreichsten TV-Moderatoren Österreichs - sogar in Deutschland eine echte Nummer. Doch seit geraumer Zeit sieht man Christian Clerici so gut wie gar nicht mehr am Schirm. Jetzt verrät er exklusiv, warum er dem Fernsehen sehr kritisch gegenübersteht und dass er an einer zweiten Karriere als Werbeunternehmer im Smartphone-Bereich bastelt. Alle Details finden Sie in der neuen Ausgabe des "Seitenblicke Magazins".

