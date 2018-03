Tagung Kultur und Wirtschaft: Die Provinz und die weite Welt

Innsbruck (OTS) - Unsere heutige Welt ist ein globales Dorf geworden. Die internationalen Verflechtungen werden immer weitreichender, doch zeitgleich gewinnt das regionale Bewusstsein an Bedeutung. Was haben sowohl die Globalisierung als auch die Regionalisierung in den Bereichen Kultur und Wirtschaft bewirkt? Und welchen Einfluss haben sie auf lokale, nationale oder globale Identitäten? Wie kann Wirtschaft regionale Kultur und Identität erfolgreich nutzen?

Diesen Fragen widmet sich die diesjährige Ausgabe der Veranstaltungsreihe "Kultur und Wirtschaft", die vom 13. - 15. November im Kaiser-Leopold-Saal der Universität Innsbruck stattfinden wird. Vortragende aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft versuchen einen interdisziplinären Einblick in die Vielschichtigkeit der Thematik zu geben und zentrale Fragestellungen aufzudecken.

Mit dabei sind u.a. Bernhard Tschofen - Universität Zürich, Johannes Gutmann - Sonnentor, Maria Crepaz - Osterfestival Tirol, Maria Walcher - österreichische UNESCO-Kommission, Hugo Wetzel -geschäftsführender Präsident der FIS Skiweltmeisterschaften in St. Moritz, Jürgen Schmude - LMU München, Stephan Russ-Mohl - Leiter des European Journalism Observatory an der Universität in Lugano, Annemarie Türk - ehem. Sponsoringverantwortliche von KulturKontakt Austria sowie der österreichische Bundesminister Karlheinz Töchterle.

Anlässlich der Tagung hat GfK Austria 2.000 Personen ab 15 Jahren zu den für die Veranstaltung relevanten Themen befragt: Wie schauen nationale, regionale und globale Identitäten aus? Welche Bedeutung haben regionale Kulturereignisse? Wie behaupten sich regionale Produkte auf dem lokalen und globalen Markt. Die Stellung von Regionalzeitungen gegenüber dem World Wide Web. Die Studie wird von ihren Verfassern am Freitagvormittag präsentiert werden.

Im Rahmen der Abendveranstaltung am Donnerstagabend wird die österreichische UNESCO-Kommission für das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes die Urkunden für neu eingetragene immaterielle Kulturgüter überreichen. Ausgezeichnet werden die Österreichische Gebärdensprache, das Freiungsaustragen beim Maxlaun in Niederwölz, die Heiliggrab-Bruderschaft Pfunds, die Sakramentsgarden in Tirol, das Pechölbrennen im östlichen Mühlviertel sowie das Enziangraben in Galtür. Die Überreichung findet am 14.11. um 20.00 Uhr im Cafè Sacher statt.

Seit mittlerweile 12 Jahren findet die Veranstaltungsreihe "Kultur und Wirtschaft" in Innsbruck statt. Organisiert wird sie vom Europäischen Forum Alpbach in Kooperation mit der Gedächtnisstiftung Peter Kaiser (1793 - 1864). Verantwortlich für den Inhalt ist der 9-köpfige Beirat, dem u.a. Erhard Busek und der designierte Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, angehören.

Die Veranstaltung ist interdisziplinär und überregional konzipiert und richtet sich an Interessierte und ExpertInnen aus Kultur, Wirtschaft und dem Bildungsbereich. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter www.alpbach.org erforderlich.

