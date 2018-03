Netcomm Wireless dringt mit Synnex und Verizon Wireless auf den US-Markt vor

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited gab heute eine strategischen Vertriebsvertrag mit der SYNNEX Corporation , einem führenden Anbieter von IT-Produkten und Dienstleistungen, bekannt, der die Bereitstellung drahtloser Machine-to-Machine- (M2M)-Geräte an den Vertriebskanal von Verizon Wireless sowie an führende US-Wiederverkäufer und Systemintegratoren über die MOBILITYSolv-Gruppe von SYNNEX vorsieht. SYNNEX ist ein Vertriebsunternehmen von Verizon Wireless, das eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung des neu eingeführten M2M-CDMA-Routers von NetComm Wireless (NWL-11) für den US-Markt spielt.

Der NWL-11 wurde vor kurzem zur ausschließlichen Nutzung im Netz von Verizon Wireless zugelassen und ist das erste Produkt von NetComm Wireless, das in den USA über SYNNEX angeboten wird. Es soll Remote-Anlagen und Ausrüstung zur Echtzeitüberwachung und -steuerung mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz von Verizon verbinden. Dies geschieht in Reaktion auf die rasant ansteigende Nachfrage nach einfacher, effizienter und wirtschaftlicher drahtloser M2M-Kommunikation in verschiedenen Sparten wie Verkehr, Versorger, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Sicherheit und Einzelhandel.

Der NWL-11 verfügt über die gleichen Funktionen wie der seit kurzer Zeit erhältliche Vodafone MachineLink 3G. Unternehmenskunden können den NWL-11 für den US-Markt und den MachineLink 3G von Vodafone für die Märkte außerhalb der USA nutzen; damit handelt es sich um eine ideale Lösung für globale M2M-Einrichtungen.

"Die Ausweitung unseres M2M-Geschäfts in den USA ist eine unserer strategischen Hauptprioritäten, und unsere Beziehung zu SYNNEX stärkt unsere Position wesentlich und erhöht unsere Reichweite in Nordamerika", sagte David Stewart, CEO und Managing Director, NetComm Wireless. "Diese neue Zusammenarbeit mit den Drahtlos-Schwergewichten Verizon Wireless und Vodafone, kombiniert mit dem Start unserer zwei Flaggschiff-M2M-Geräte, wird für mehr M2M-Effizienz in Industrie- und Unternehmensanwendungen in den USA und weltweit sorgen."

Adnon Dow, Vice President, Global Mobility Solutions Unit, SYNNEX Corporation, fügte hinzu: "SYNNEX hat in diversen Sparten eine hohe Marktdurchdringung erreicht, und durch die Zusammenarbeit mit NetComm Wireless können unsere Wiederverkäufer auf wirksame Weise die steigende Nachfrage nach M2M-Technologien auf offenen nicht-proprietären Plattformen bedienen, mit der Flexibilität zur Unterstützung bestimmter Geschäftsfunktionen wie etwa Energiemanagement, Temperatursteuerung, Meeresspiegelüberwachung, Patientenbeobachtung und Anlagenverfolgung."

Produktübersicht - M2M-CDMA-Router (NWL-11)

Der NWL-11 wurde für sofort einsatzbereite Ethernet-IP-Verbindungen geschaffen; durch sein leichtes, kompaktes Design ist das Gerät für eine breite Palette an M2M-Anwendungen geeignet. Das Gerät verfügt über aktuellste M2M-Softwarefunktionen, interne Antennen - mit optionaler externer Antenne, flexible Montageoptionen, einen breiten Temperaturbereich und flexible Stromversorgungsmöglichkeiten.

Mit dem Gerät können Sie Ihre Anlagen, Standorte oder Geräte aus der Ferne verbinden, um sich geschäftsrelevante Informationen in Echtzeit zu verschaffen und Ihren Geschäftsbetrieb zu rationalisieren. Das offene Linux-Betriebssystem des Routers und der Software Development Kit (SDK) bieten die Möglichkeit zur Installation benutzerdefinierter Softwareanwendungen im großzügig ausgelegten eingebauten Flash-Speicher. Das Gerät gestattet auch die Systemüberwachung aus der Ferne, Ferndiagnosen, Fernkonfiguration und drahtlose Firmware-Updates.

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited ist ein führender Entwickler innovativer Breitbandprodukte, die weltweit an wichtige Telekommunikationsanbieter, Kern-Netz-Provider und Systemintegratoren vertrieben werden. Seit mehr als 30 Jahren hat NetComm ein Portfolio führender Datenkommunikationsprodukte aufgebaut und ist ein angesehener globaler Anbieter von drahtlosen 3G- und 4G-Geräten. Das Unternehmen beliefert wichtige Telekommunikationsanbieter und Märkte in den Bereichen Machine-to-Machine (M2M) und ländliches Breitband. Die Produkte von NetComm sollen den ansteigenden Bedarf moderner datenintensiver Breitbandanwendungen zu Hause, in Betrieben und in der Industrie erfüllen und sind dazu ausgelegt, Leistungen zu erbringen, die mit den Entwicklungen der globalen Netze Schritt halten. Die Hauptniederlassung von NetComm liegt in Sydney, Australien; außerdem verfügt das Unternehmen über Büros in Neuseeland, Nordamerika und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen zu NetComm besuchen Sie: www.netcommwireless.com

Anfragen an: Stephanie Wilson, NetComm Wireless Communications Manager Telefon: +61-2-9424-2045 oder E-Mail: stephanie.wilson@netco stephanie.wilson @ netcommwireless.com

Informationen zur SYNNEX Corporation

SYNNEX Corporation, ein Fortune-500-Unternehmen, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Geschäftsprozesse und bedient Wiederverkäufer, Einzelhändler und Originalausrüstungshersteller in verschiedenen Regionen rund um die Welt. Das Unternehmen stellt Dienstleistungen in den Bereichen IT-Vertrieb, Lieferkettenmanagement, Auftragsmontage und Geschäftsprozessauslagerung bereit. SYNNEX wurde 1980 gegründet und beschäftigt rund 14.000 Vollzeit- und Teilzeitmitarbeiter weltweit.

SYNNEX, das SYNNEX-Logo und alle anderen SYNNEX-Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der SYNNEX Corporation. SYNNEX, das SYNNEX-Logo eingetr. beim Pat.-u. Markenamt. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Um mehr über den Bezug des NWL-11 von NetComm Wireless von der SYNNEX Corporation in den USA zu erfahren, senden Sie eine E-Mail an mobilitysolv @ synnex.com. Alternativ können Sie sich telefonisch an 800-456-4822 (Durchwahl 3645) wenden oder www.synnex.com/mobilitysolv besuchen.

Web site: http://www.netcommwireless.com/

http://www.synnex.com/mobilitysolv/