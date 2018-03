Leica Biosystems führt unabhängig* zugelassenes Menü für IHC-Antikörper in der Hämatopathologie ein

Buffalo Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - Leica Biosystems kündigt Markteinführung des vierten Novocastra(TM) HD-Menüs mit Schwerpunkt auf Hämatopathologie an. Vorhergehende Versionen waren Novocastra HD-Menüs für Brust-, Kopf-, Hals- und Dermathopathologie.

Das neue Novocastra HD-Menü für Hämatopathologie ist jetzt in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in der EU erhältlich, weitere Regionen werden folgen. Das Hämatopathologie-Menü enthält 50 neue Produkte. Alle Einzelheiten zur Verfügbarkeit der gesamten Novocastra HD-Reihe finden Sie auf http://www.LeicaBiosystems.com/novocastraHD [ file:///\\lonpivdocs\redocs\2013\www.LeicaBiosystems.com

ovocastraHD ].

Gemäss Kundenwünschen verfügen die Novocastra HD-Produkte jetzt über benutzerfreundliche, komfortable Formate und Volumina, die an die Arbeitsanforderungen im Labor angepasst sind. Zudem arbeitete Leica Biosystems mit dem führenden externen Unternehmen für Qualitätssicherung NordiQC zusammen, das alle Antikörper unabhängig* bewertete, um sicherzustellen, dass diese den hohen Anforderungen klinischer IHC entsprechen. Dies belegt das Streben von Leica Biosystems nach Exzellenz im Bereich Benutzerfreundlichkeit und Qualität.

Als einer der führenden Anbieter von Reagenzien und Instrumenten für IHC hat Leica Biosystems das Ziel, herausragende Produkte anzubieten, auf die sich die Kunden verlassen können, um präzise und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. In Kombination mit dem BOND-Immunostainer bietet Novocastra HD eine erweiterte Färbelösung, die einen neuen Standard in der Färbungsqualität definiert.

Leica Biosystems ist ein weltweit führender Anbieter von Workflow-und Automatisierungslösungen, der sich dem Ziel verschrieben hat, die Krebsdiagnostik weiter voranzubringen und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Labors und Wissenschaftlern auf dem Gebiet der anatomischen Pathologie bietet Leica Biosystems eine umfassende Produktpalette, die jeden einzelnen Arbeitsschritt der Pathologie abdeckt, von der Probenvorbereitung und Einfärbung bis zur Bildgebung und Dokumentation.

Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten und betreibt Produktionsstätten in 6 Ländern, Vertriebs- und Servicegesellschaften in 19 Ländern sowie ein internationales Händlernetz. Die Firmenzentrale des Unternehmens befindet sich in Nussloch (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie auf http://www.LeicaBiosystems.com

*Unabhängige Bewertung von NordiQC gemäss den Nutzeranweisungen des Herstellers, die von Leica Biosystems in Auftrag gegeben und finanziert wurde.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt(e): Tim Lyons, Leiter für Marketing und

Kommunikation, Tim.Lyons @ leicabiosystems.com, +1-847-405-5455.