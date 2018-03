Klicka empfängt Polizeimusik Wien und Landespolizeiorchester aus Rheinland-Pfalz

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags Marianne Klicka empfing am vergangenen Montag die Mitglieder der Polizeimusik Wien vor dem alljährlich stattfindenden Herbstkonzert gemeinsam mit dem Polizeiorchester Rheinland Pfalz, die heuer gemeinsam bei der Veranstaltung am Mittwoch, dem 13. November, auftreten werden. "Bei Konzerten im In- und Ausland vertritt die Polizeimusik Wien im Rahmen der Kulturpflege die Stadt Wien. Das Orchester ist ein beliebter Botschafter der Exekutive und dient als wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und seiner Polizei. Im Jahre 1969 dirigierte Robert Stolz die Polizeimusik beim Festkonzert anlässlich des 100. Geburtstages der Wiener Sicherheitswache. Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz wurde 1993 durch die Präsidentin der 'Internationalen Robert Stolz-Gesellschaft', Frau Einzi Stolz, mit der Ehrenurkunde für die Pflege und Förderung des kompositorischen Werkes ihres verstorbenen Mannes ausgezeichnet. Die Verbundenheit durch diesen großen österreichischen Komponisten und die Freude am gemeinsamen Musizieren bringt diese beiden großartigen Orchester gemeinsam auf die Bühne", so Klicka in ihrer Ansprache.

Polizeimusik Wien

Die Polizeimusik Wien wurde 1909 gegründet und gilt als eines der ältesten Polizeiorchester Europas. Die Übertragung repräsentativer Aufgaben wie Staatsempfänge und Akkreditierungen durch die Republik Österreich erfolgte 1945. 1955 konzertierte die Polizeimusik Wien gemeinsam mit den Wiener Symphonikern im Zuge der großen Befreiungsfeier am Wiener Rathausplatz. Durch die Vielfalt und die hohe Qualität der musikalischen Darbietungen ist sie bei vielen Konzerten und Veranstaltungen ein beliebter Botschafter der Exekutive. Die Musikerinnen und Musiker haben neben ihrer Ausbildung zum Polizeibeamten/-beamtin ein Studium an einer Musikausbildungsstätte absolviert.

Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz

Das Landespolizeiorchester feierte am 3. November 2013 sein 60-jähriges Bestehen. Großen Bekanntheitsgrad erlangte die hervorragende rheinland-pfälzische Bläserformation als musikalischer Begleiter der Fernsehübertragungen "Mainz wie es singt und lacht". Die Verbindung zur "Meenzer Fasenacht" ist bis zum heutigen Tag unvermindert lebendig. Außer zu Gastspielen in vielen Bundesländern der BRD führten Tourneen das Orchester nach Frankreich, Österreich, Holland, Jugoslawien, nach Luxemburg, England und Ungarn. Als besondere Auszeichnung wertete man die Einladung zu einer Konzertreise nach Kiew/Ukraine, wo mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz erstmals ein deutsches Ensemble dieser Art gastierte. Das Spektrum reicht von sinfonischer Bläsermusik über Oper, Operette, Musical, Filmmusik bis hin zu Big-Band-Arrangements moderner Prägung.

