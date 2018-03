AK: Verlagerung zu privater Pensionsvorsorge erhöht Kosten und Risiko für Beschäftigte

Hohe Beschäftigung und alternsgerechte Arbeitsplätze für Ältere sind Schlüssel zur Sicherung des Pensionssystems

Wien (OTS) - "Ein Umstieg auf mehr private Pensionsvorsorge macht die Altersvorsorge für die Beschäftigten unterm Strich teurer als ein gut gesichertes staatliches Pensionssystem", warnt die Leiterin des AK Sozialbereichs, Alice Kundtner. Wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, sind private "Ansparmodelle" darüber hinaus um einiges riskanter als die in der gesetzlichen Alterssicherung praktizierte Umlagefinanzierung. Aus den schweren Turbulenzen der kapitalgedeckten Altersvorsorge der letzten Jahre lernen heißt den Menschen nicht schon wieder mehr Kapitaldeckung in der Alterssicherung zu empfehlen", so Kundtner. Schließlich sei die Finanzmarktkrise noch lange nicht überwunden. "Gerade bei einem sensiblen Thema wie den Pensionen sind weder Panikmache noch riskante Produkte gefragt, sondern eine krisenfeste staatliche Altersvorsorge."

Zu den heute vorgelegten Pensionsrechnungen sagt Kundtner: "Diese Zahlen zeigen einmal mehr, dass es keine weiteren Pensionskürzungen geben darf." Menschen, die nur eine niedrige Pension oder eine Mindestpension zu erwarten haben, haben in der Regel sehr lange wegen Erwerbslücken gar nichts oder nur wenig verdient. "Gerade diese Menschen würden sich eine private Zusatzvorsorge ohnehin kaum leisten können", sagt Kundtner. Für die AK liegt der Schlüssel für eine sichere Altersvorsorge in der Sicherung einer hohen Beschäftigung und in der Schaffung von mehr alternsgerechten Arbeitsplätzen.

Die aktuellen Prognoserechnungen für die kommenden Jahrzehnte belegen, dass keinerlei Anlass zur Panik besteht. Die massiven Einspareffekte der bereits durchgeführten Reformen führen dazu, dass der erforderliche BIP-Anteil für öffentliche Pensionen, Pen-sionsversicherung und Beamtenpensionen, trotz massiver demographischer Verschiebungen nur wenig in die Höhe gehen wird. Und auch wer sich eine Zusatzvorsorge leisten kann, hatte in den vergangenen Jahren oft nur wenige Erträge. Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen mit klassischem Deckungsstock liegt der garantierte Rechnungszinssatz derzeit bei 1,75 Prozent, der auf den Sparanteil der Prämie verrechnet wird. Dieser Zinssatz kann leicht von den hohen Kosten aufgefressen werden. Ein Beispiel: Der Sparanteil einer Prämie von 100 Euro pro Monat beträgt rund 71 Euro innerhalb der ersten fünf Laufzeitjahre und steigt danach auf 84,82 Euro. Das bedeutet, dass der "Kostenblock" beträchtlich ist. Die Erträge müssen mit diesen Sparanteilen der Prämie erwirtschaftet werden - garantiert sind jedoch nur 1,75 Prozent. Für die privaten "Vorsorgesparer" kann so eine Veranlagung somit ein Nullsummen- oder gar Verlustgeschäft werden.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Ute Bösinger

Tel.: (+43-1) 501 65-2779

ute.boesinger @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at