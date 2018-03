AK-Vollversammlung beschließt Budget für 2014 - Mehr Mittel für kostenlose Rechtsberatung

Linz (OTS) - Die Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich hat heute den Budgetvoranschlag für das Jahr 2014 in Höhe von rund 75 Millionen Euro einstimmig angenommen. Der Budgetanteil der kostenlosen Rechtsberatung für AK-Mitglieder wächst. "In diesen schwierigen Zeiten bieten wir als verlässlicher Partner hochwertiges Service", betont AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA.

Die Einnahmen der Arbeiterkammer Oberösterreich kommen fast zur Gänze aus den Beiträgen ihrer Mitglieder. "Im Jahr 2014 rechnen wir mit einer Entwicklung der Einnahmen unter der Inflationsrate", stellt AK-Direktor Dr. Moser fest. Real sind die Einnahmen somit rückläufig. "Um trotzdem mehr Leistungen finanzieren zu können, achten wir besonders auf Effizienz und Sparsamkeit."

Im Mittelpunkt der Ausgaben wird auch 2014 die arbeits- und sozialrechtliche Beratung und Vertretung der AK-Mitglieder stehen. "Für die enorme Nachfrage sind 28,5 Millionen Euro vorgesehen. Im Gesamtbudget werden die Kosten für den Rechtsschutz fast 38 Prozent betragen", sagt Moser.

Spitzenwerte für AK-Beratungsangebot

Der AK-Direktor verweist auf die hervorragende Beurteilung des AK-Beratungsangebotes: "Seit Jahren ergeben regelmäßige Befragungen Spitzenwerte. 94 Prozent der Mitglieder, die mit uns Kontakt hatten, waren zufrieden oder sehr zufrieden. Wir versuchen aber, noch besser zu werden."

Auch die anderen AK-Leistungen werden ausreichend dotiert. Für Bildung, Kultur und Jugend sieht die AK Oberösterreich 2014 insgesamt 16,3 Millionen Euro vor. Damit kann das hohe Niveau der Angebote gehalten werden: "Das reicht von der finanziellen Förderung beruflicher Weiterbildung über die Dialog-Workshops, an denen jährlich rund 11.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen, bis hin zur Bildungsberatung", informiert der AK-Direktor.

Für den Konsumentenschutz sowie für wirtschaftspolitische und wissenschaftliche Expertisen wird die AK Oberösterreich im nächsten Jahr rund 10,6 Millionen Euro aufbringen.

Jeder Euro Beitrag fließt dreifach zurück

"Die Beiträge unserer Mitglieder sind gut angelegt", stellt AK-Direktor Moser fest. "Allein im Arbeits- und Sozialrecht erkämpfen wir Jahr für Jahr deutlich mehr als unser Gesamtbudget ausmacht. Werden alle Leistungen der AK Oberösterreich in Geld bewertet, fließt die von den Mitgliedern geleistete Kammerumlage in etwa dreifacher Höhe wieder an sie zurück."

