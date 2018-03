"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Riesenloch in der Staatskasse - müssen wir jetzt richtig blechen?

Mittwoch, 13. November 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Steuerreform. Mehr Familienbeihilfe. Pensionen sicher. Das war VOR der Wahl. NACH der Wahl: Scheinbar aus dem Nichts taucht ein unfassbares Minus auf den Staatskonten auf. Bis zu 40 Milliarden Euro fehlen der neuen alten Regierung im Finanzhaushalt. Und niemand will von den Horrorzahlen etwas gewusst haben. Hat uns die Regierung belogen? Riesenloch in der Staatskasse - müssen wir jetzt richtig blechen?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Christian Keuschnigg (Direktor des Instituts für Höhere Studien), mit Herbert Kickl (FPÖ-Generalsekretär), sowie mit Thomas Hofer (Politikberater). Ein weiterer Gast ist angefragt. Als Analysegast ist Daniela Kittner von der Tageszeitung "Kurier" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Es hat sich während den Koalitionsverhandlungen ein Finanzloch im Staatsbudget aufgetan. Hat die Regierung davon nicht gewusst oder hat sie es vor der Wahl verschwiegen?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at