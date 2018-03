Blecha: Haben keine Pensionslücke, sondern eine Investitionslücke

Brauchen eine Reform der Arbeitswelt mit altersgerechten Arbeitsplätzen und mehr Jobs für ältere Menschen

Wien (OTS/SK) - Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha unterstützt die Forderungen von ÖGB-Präsident Erich Foglar, die Konjunktur durch gezielte Investitionen anzukurbeln. Blecha: "Damit werden Arbeitsplätze gesichert und ein weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit verhindert. Das ist auch für das Pensionssystem wichtig." ****

Blecha sieht nach wie vor den größten Reformbedarf in der Arbeitswelt. "Wenn das faktische Pensionsantrittsalter heute zu niedrig ist, liegt das in erster Linie an der nicht altersgerechten Arbeitswelt und nicht am Pensionssystem. Wir brauchen ganz einfach mehr Jobs für ältere Menschen", erklärte der PVÖ-Präsident.

Ganz klar spricht sich Blecha für die nachhaltige Sicherung der auf dem Umlageverfahren beruhenden gesetzlichen Pensionsversicherung aus. Dass die Pensionen schon wieder an allem Schuld seien, weist Blecha energisch zurück und stellt abschließend klar: "Wir haben keine Pensionslücke, sondern eine Investitionslücke!" (Schluss) bj/mp

