Handel goes WWW: erfolgreicher Abschluss der Wirtschaftskammer-Roadshow in Wien

Mitterlehner, Lorentschitsch, Jank, Pellet, Tritscher: "WKO und BMWFJ informieren 2.000 Händlerinnen und Händler in ganz Österreich über erfolgreiche Online-Strategien"

Wien (OTS/PWK784) - Bei der Veranstaltung in der Messe Wien zum Abschluss der Informationsoffensive "Handel goes WWW" der Bundessparte Handel und der Landessparte Handel Wien gestern, Dienstag, konnten sich mehr als 400 Teilnehmer wertvolle Informationen holen, welche Schritte zu setzen sind, um im Internet erfolgreich verkaufen zu können.

"Das Internet bietet für den Handel große Chancen, sich einer Vielzahl von potenziellen Kunden zu präsentieren. Es ist wichtiger denn je, dieses Medium optimal zu nutzen und neben dem Ladengeschäft eine zweite Informations- und Vertriebsschiene aufzubauen", unterstrich Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in seiner Eröffnungsrede. "Natürlich müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Europa angepasst werden, um Wettbewerbsnachteile österreichischer Unternehmer zu vermeiden und um die Chancen des EU-Binnenmarkts voll zu nützen", so Mitterlehner.

"Die extrem dynamische Entwicklung der Umsätze im Internet konnten vor ein paar Jahren selbst etablierte Zukunfts- und Trendforscher in ihren Prognosen nicht annähernd voraussehen", hielt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, in ihrem Eröffnungsstatement fest. " Die Umsätze im österreichischen Interneteinzelhandel betragen bereits 3 Milliarden Euro und haben sich innerhalb nur weniger Jahre verdreifacht. Trotz dieser dynamischen Entwicklung hat bisher nur die Hälfte der Einzelhandelsunternehmen eine Website und der Umsatz übers Internet beträgt nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes im österreichischen Einzelhandel. Hier ist noch enormes Potential für Handelsunternehmen vorhanden", so Jank.

Für den Wiener Handelsspartenobmann Erwin Pellet bietet das Internet die Chance etablierte Netzwerke virtuell zu erweitern:

"Wichtig ist es, keine Angst vor neuen Technologien zu haben und die Herausforderung anzunehmen, neue Vertriebswege aufzubauen".

Die Bundessparte Handel der WKÖ hat die Veranstaltungsreihe "Handel goes WWW" in Leben gerufen, ist ein halbes Jahr lang durch Österreich getourt und hat das gesamte Spektrum eines erfolgreichen Webshop-Auftritts beleuchtet.

"Wir wollen mit dieser Roadshow vor allem eine Informationsoffensive starten, die zur Bewusstseinsbildung beitragen soll", unterstreicht Bundesspartenobfrau Bettina Lorentschitsch, die die Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen hat und bei allen Stationen der Roadshow mit dabei war und die gestern in Wien einen fulminanten Abschluss fand. "Wichtig ist aber auch vor allem die Harmonisierung und die Kontrolle der rechtlichen Rahmenbedingungen. Im Bereich des Interneteinzelhandels brauchen wir einen europaweiten Gleichklang der Gesetze, eine stärkere Belastung österreichischer Unternehmen muss aufhören", fordert Lorentschitsch.

Die Internetexpertin Barbara Thaler behandelte in vier kompakten Modulen die Themen Marktplätze und Strategien, Webshop-Gestaltung, Marketing und Kundenbindung und Logistik und Zahlungsverkehr im Detail. Im Zuge von Best Practice-Interviews kamen internet-affine Handelsunternehmen zu Wort, die schon erfolgreiche Projekte im Netz umgesetzt haben. Die Best-Practice Händler plauderten aus dem Nähkästchen und vermittelten den Veranstaltungsteilnehmern wertvolle Tipps aus der Praxis.

"Insgesamt konnten wir mit der Roadshow 2.000 Interessierte in ganz Österreich erreichen", freut sich Bundesspartengeschäftsführer René Tritscher, Geschäftsführer der Bundessparte Handel in der WKÖ:

"Die Veranstaltungsreihe war ein Riesenerfolg und ein großer Dank gilt dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, das die Roadshow kofinanziert hat", so Tritscher. (JR)

