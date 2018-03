FPÖ-Stefan: Steht das Ende der Meinungsfreiheit bevor?

EU will kritische Bürger verstärkt überwachen

Wien (OTS) - "Die Verwirklichung dieses Konzepts würde eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit europäischer Bürger bedeuten", kommentiert der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan den Entwurf der European Council on Tolerance and Reconcilation(ECTR). Gemäß dessen soll in Brüssel darüber nachgedacht werden, dass das Europaparlament die nationalen Regierungen zur Überwachung von als "intolerant" eingestuften Bürgern verpflichten könne.

Offiziell nennt sich der Entwurf "Europäisches Rahmenstatut zur nationalen Förderung der Toleranz". Erarbeitet wurde er vom ECTR, einer Nichtregierungsorganisation, und wurde im vergangenen Monat dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europaparlaments überreicht. Nun steht er zur Verabschiedung an.

Demnach sollen Äußerungen verboten werden, die "antifeministisch" oder "islamfeindlich" sind. Insider gehen davon aus, dass kritische Meinungen zu feministischen Standpunkten, sowie zum Islam als eine Art von "Volksverhetzung" gelten sollen. Abschnitt 4 des Entwurfs lautet: "Es gibt keinen Grund, tolerant gegenüber intoleranten Menschen zu sein. Dies ist dann besonders wichtig, wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung, Rede- und Meinungsfreiheit berührt ist." Hier scheint der ideologische Ansatz, Intoleranz per Gesetz abzuschaffen, wichtiger zu sein, als die Wahrung des Bürgerrechts auf freie Meinungsäußerung.

Weiters wird die Forderung aufgestellt, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine spezielle Verwaltungseinheit aufbauen sollen, der es obliegt, das Statut durchzusetzen und einzuhalten. Ferner soll in jedem EU-Land eine Nationale Kommission zur Überwachung der Toleranz entstehen, die ausschließlich der Förderung der Toleranz dient, wobei schon die Wortwahl an das "Wahrheitsministerium" aus dem Roman 1984 erinnert.

Bei Annahme dieses Entwurfs würden die Bürger- und Freiheitsrechte in der europäischen Union auf den Stand vor 1848 zurückgeworfen, und jene Rechte, für deren Durchsetzung viele Europäer ihr Leben ließen, mit einem Mal massiv eingeschränkt, so Stefan. In dieses Bild würde auch die geplante Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft passen, die dann in weiter Folge als gesamteuropäische Anklagebehörde gegen eben jene kritischen Bürger oder Regierungen von Mitgliedsstaaten, die sich nicht an die vorgegebene Gleichschaltungsideologie halten, missbraucht werden könnte. Damit würden nach Abgabe der Finanz- und Fiskalhoheit der Einzelstaaten auch Teile der Rechtshoheit an die EU abgegeben und die Souveränität der Mitgliedsstaaten weiter gekürzt werden.

Somit würden die Interessen einzelner ideologischer Lobbys und von Personen aus außereuropäischen Kulturkreisen auf Kosten der Rechte der autochthonen Bevölkerung gestärkt, und unter dem Vorwand der Toleranz die Entfaltung einer freien Meinung zu Ungunsten links-linker Ideologen und Technokraten verhindert werden. "Bei solchen Tendenzen in der EU sind die echten Demokraten in den europäischen Staaten aufgerufen, wachsam zu sein, um gemeinsam mit europäischen patriotischen Bewegungen, wie der FPÖ, zu verhindern, dass die EU zu einer von nicht demokratisch legitimierten Kommissaren regierten EUdSSR verkommt", warnt der freiheitliche Verfassungssprecher.

