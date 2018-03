PVÖ-Wohlmuth: Erste Pensionssäule ist sicher und muss gestärkt werden!

PVÖ fordert grundlegende Reform der unsicheren zweiten und dritten Pensionssäule

Wien (OTS/SK) - "Österreichs gesetzliches, umlagefinanziertes Pensionssystem, die sogenannte 'erste Pensionssäule', ist sicher und muss gestärkt werden", stellt Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) in einer Reaktion auf die heutigen Forderungen der Wirtschaftskammer klar. "Zum Vergleich: die gesetzlichen Pensionen wurden seit Bestehen des ASVG immer pünktlich und wertgesichert ausbezahlt, auch in Krisenzeiten. Ganz im Gegensatz dazu, haben die am Kapitalmarkt angesiedelte 2. und 3. Säule zum Teil massive Verluste erlitten. Das ist der Unterschied", betont der PVÖ-Generalsekretär. ****

Die einst so hoch angepriesenen "Grasser-Renten" haben, sich, so Wohlmuth "als absoluter Flop entpuppt". "Den jungen Menschen wurde jahrelang Sand in die Augen gestreut, ihnen wurden Horrorgeschichten über das gesetzliche Pensionssystem erzählt, nur damit die Versicherungen zu ihren Abschlüssen kommen. Heute wissen wir, dass die Privatpensions-Verträge trotzt staatlicher Förderprämie schlechtere Erträge liefern als ein normales Sparbuch", kritisiert Wohlmuth.

"Die derzeitige private Pensionsvorsorge ist kostenintensiv, riskant und zu wenig transparent. Das hat auch das Europäische Parlament in einer Entschließung kritisiert. Die zweite und dritte Pensionssäule müssen daher dringend - im Sinne der Anspruchsberechtigten -reformiert werden", fordert Wohlmuth und stellt abschließend klar:

"Was wir daher wirklich brauchen, ist eine nachhaltige Sicherung des gesetzlichen Pensionssystems." (Schluss) bj/mp

