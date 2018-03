Kleinwasserkraft: Wir haben ein Entsorgungsproblem mit CO2 in der Atmosphäre und kein Versorgungsproblem mit fossiler Energie.

worldenergyoutlook beschreibt ein wahrscheinliches Szenario mit 3,6 Grad C Erderwärmung

London/Wien (OTS) - Während die Klimaschutzkonferenz in Warschau noch ganz unter dem Schock des Taifuns auf den Philippinen steht, beschreibt der heute vorgestellte worldenergyoutlook wie sich die weitere Verwendung fossiler Energieträger in der Welt bis 2035 entwickeln wird. Dabei wird eingestanden, dass mit der bisherigen Energiepolitik 3,6 Grad C Erderwärmung seit 1850 erreicht werden wird. "Wir dürfen uns nicht länger darüber Gedanken machen, wie und wo wir noch mehr konventionelles und unkonventionelles Öl und Gas oder gar Kohle fördern und verbrennen können, sondern wie dieser Kohlenstoff unter der Erde bleibt, wo er für das Klima ungefährlich ist" rechnet Kleinwasserkraftsprecher Erwin Mayer vor.

Der aktuelle IPCC Bericht (AR 5) betont erneut, dass abhängig von der als notwendig erachteten Wahrscheinlichkeit unter 2 Grad C Erderwärmung zu bleiben nur mehr ca. 700 Gigatonnen Kohlendioxid verbrannt werden dürfen. Bei derzeit rund 35 Gigatonnen globaler CO2 Emissionen pro Jahr auch über die nächsten 20 Jahre dürfte im Jahr 2034 kein einziges CO2-Molekül aus der Verbrennung fossiler Energien mehr emittiert werden. Der worldenergyoutlook geht für 2035 von rund 75 Gigatonnen CO2 pro Jahr mit steigender Tendenz aus.

Wenn die internationale Staatengemeinschaft die Klimawissenschaft ernst nimmt und die Menschheit vor irreversiblen Klimaszenarien mit einem sich selbst beschleunigenden Klimawandel bewahren will, dann dürfte nur mehr über ein 100% erneuerbare Energie Szenario nachgedacht werden. Der worldenergyoutlook beschreibt ein grünes Szenario bei dem 450 ppm CO2 (450 Teile CO2 in einer Million Teile Luft) erreicht werden könnte. Dieses Szenario würde dazu führen, dass die Welt mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit unter 2GradC Erderwärmung bleibt.

Dazu ist es laut IEA in erster Linie notwendig bis 2020 35 $/t CO2 im EU-Emissionshandel zu erreichen. Bis 2035 soll der Preis für eine Tonne Kohlendioxid auf 125$/t CO2 ansteigen. "Am volkswirtschaftlich effizientesten wäre es diesen Preis auf die gesamte EU-Volkswirtschaft auszudehnen, auch für Haushalte, Transport und Landwirtschaft. Derzeit zahlen Industrie und E-Wirtschaft nur 5 Euro/t CO2 während in dem Nicht-ETS-Bereich zwischen 20 (Heizöl) und 250 Euro/t CO2 (Benzin) gezahlt werden. "So eine aufkommensneutrale CO2-Steuerreform würde auch ganz nebenbei die von der EU-Kommission losgetretene Reform der Förderung erneuerbarer Energien unnötig machen" erinnert Mayer EU-Kommissar Oettinger an sein Bemühen die Energiepolitik effizienter zu gestalten. Bei den vom energyoutlook vorgeschlagenen CO2-Preisen für die EU, wird Kohle sofort und Erdgas vor 2030 im Vergleich zu erneuerbaren Energien nicht mehr wettbewerbsfähig. CCS wird mit unter 1% der Kohlenkraft-Emissionen als gescheitert dargestellt. Eine technologiespezifische Förderung für Ökostrom ist dann nur mehr in Ausnahmefällen und kurzfristig notwendig. Einen Ökostromaufschlag in Österreich oder in Deutschland eine EEG-Umlage wäre verschwindend gering oder bereits überflüssig.

Voraussetzung für diesen Ersatz der Ökostromförderung durch ausreichend hohe CO2-Preise ist allerdings auch die vollständige Internalisierung der Haftungsrisiken der Atomindustrie, sonst droht der von der IEA prognostizierte Anstieg der Atomenergie auch in Europa. Kommissar Oettinger hat gestern in Wien beim Bürgerdialog allerdings gemeint, dass Haftungen in der Höhe von mehreren 100 Mrd. Euro für einen Supergau in Europa unrealistisch in der EU wären. Maximal ein paar Mrd. Euro an Haftungsobergrenze wären politisch mit den Pro-Atomstaaten durchzusetzen.

"Wenn das so ist werden wir weiterhin Einspeisetarifsysteme für Ökostrom brauchen um am Ende des Tages nicht AKWs statt Kohle und Gaskraftwerke zu bekommen" so Mayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kleinwasserkraft Österreich

GF Stv. Mag. Erwin MAYER

Tel: 0664/2700441