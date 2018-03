Industrie: Zweite und dritte Pensionssäule stärker fördern

IV-GS Neumayer: Staatliches Pensionssystem endlich durch mutige Reformschritte nachhaltig finanzierbar gestalten

Wien (OTS/PdI) - "Die Altersvorsorge in Österreich erfolgt bisher ganz überwiegend durch das staatliche Pensionssystem im Rahmen der erste Säule, bei der jedoch erheblicher Reformbedarf besteht. Wenn die erste Säule des Pensionssystems künftig finanzierbar sein soll, braucht es mutige strukturelle Veränderungen. Gleichzeitig braucht es aber auch eine stärkere Förderung der betrieblichen und private Altersvorsorge, zum Beispiel durch verbesserte steuerliche Anreize für Eigenbeiträge zur Pensionsvorsorge", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich einer präsentierten Studie des Instituts EcoAustria zur Altersvorsorge in Österreich heute, Dienstag. "Die jüngsten Gutachten der Pensionskommission zeigen den mittel- und langfristigen Handlungsbedarf im Pensionssystem deutlich auf", betonte Neumayer. "Auf Grund unserer hervorragenden Gesundheitsversorgung steigt die Lebenserwartung erfreulicherweise schneller als ursprünglich prognostiziert, gleichzeitig wird aber das faktische Pensionsantrittsalter, das derzeit lediglich 58,4 Jahre beträgt, unter Berücksichtigung aller bisher gesetzten Maßnahmen, laut Prognose bis 2050 nur auf 60,8 Jahre ansteigen. Österreich wäre damit noch auf Jahrzehnte beim faktischen Pensionsantrittsalter unter den Schlusslichtern in Europa. "Die Pensionen der Zukunft sind daher keineswegs gesichert", warnte Neumayer.

"Wir brauchen umfassende Reformschritte im Rahmen der ersten Säule des Pensionssystems," so der IV-Generalsekretär. Um das Pensionssystem auch für kommende Generationen nachhaltig und fair zu gestalten, sei ein Übergang von einem leistungsorientierten zu einem beitragsorientierten Pensionssystem notwendig. Zudem verwies Neumayer darauf, dass die vielfältigen Frühpensionierungsmöglichkeiten, das niedrige gesetzliche Frauenpensionsantrittsalter und die mangelnde Koppelung des Pensionsantrittsalters an die steigende Lebenserwartung zu einem laufenden Anstieg der Ausgaben führen. "Mit positiven Anreizen für die zweite und dritte Säule des Pensionssystems, würden diese auch besser genützt werden." So wurde etwa der Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer von aktuell 300 Euro seit Jahren nicht mehr angehoben.

