Heinzl: Tiroler Grüne wollen freie Fahrt für deutsche Autofahrer - Österreicher sollen dafür blechen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl zeigt sich empört über den Vorschlag der Grünen Tiroler Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe, die gestern in der "Tiroler Tageszeitung" eine "sanfte" Erhöhung der Mineralölsteuer um 4,5 Cent pro Liter fordert: "Diese -wie Felipe sie nennt - 'sanfte' Erhöhung wäre in Wirklichkeit 10 Prozent mehr als bisher und würde alle österreichischen Autofahrer mit 400 Millionen Euro pro Jahr belasten. Und das nur, weil die Tiroler Verkehrspolitik nicht in der Lage war, ihren Teil zur Vermeidung von Umwegverkehren in Kufstein beizutragen." ****

"Dafür, dass deutsche Autofahrer weiterhin freie Fahrt auf der Inntalautobahn haben, will Felipe alle österreichischen Autofahrer mit gut 400 Millionen Euro belasten. Unabhängig davon, ob sie die Autobahn nutzen oder nicht", zeigt der SPÖ-Verkehrssprecher keinerlei Verständnis für die Idee der Tiroler Grünen.

Das System der Vignette funktioniere deswegen so gut und finde so breite Akzeptanz, "weil es einfach und leistbar ist und alle Autobahnbenutzer unabhängig von ihrem Kennzeichen gleich behandelt". Zudem werde durch die Vignetteneinnahmen das hochrangige Straßennetz in Österreich erhalten, betonte Heinzl abschließend. (Schluss) sc/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493