Greenpeace: World Energy Outlook unterstreicht Dringlichkeit einer globalen Energiewende

Österreich muss sich für ambitionierte Schritte der EU auf internationalem Parkett einsetzen

London/Wien (OTS) - Der heute von der Internationalen Energieagentur (IEA) präsentierte "World Energy Outlook" verdeutlicht erneut, dass ein energiepolitischer Richtungswechsel unumgänglich ist. Der jährliche Energiebericht zeigt auf, dass eine Weiterverfolgung des gegenwärtigen auf fossilen Brennstoffen beruhenden Energie- und Wirtschaftsmodells, eine Erderwärmung von 3,6 Grad Celsius mit sich bringen würde. Das dringend notwendige 2-Grad-Ziel würde so verfehlt werden.

"Die Wissenschaft geht davon aus, dass das 2-Grad-Ziel noch erreichbar ist. Dafür braucht es jetzt jedoch dringend eine globale Energiewende, die den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern und Energieeffizienz vorsieht", appelliert Greenpeace-Energiesprecherin Julia Kerschbaumsteiner. Der World Energy Outlook bestätigt den Bericht des Weltklimarates, wonach die verbleibenden Bestände an fossilen Brennstoffen unter der Oberfläche verbleiben müssen, um das Einhalten der kritischen Grenze der Erderwärmung zu ermöglichen.

"Auch sicherheitspolitische Überlegungen machen eine Abkehr von Brennstoffen aus fossilen Quellen unabdingbar", mahnt Kerschbaumsteiner und verweist auf das militärische Aufrüsten in der Arktis als sichtbares Zeichen dafür, dass die Ausbeutung der Bestände von Öl und Gas zukünftig immer stärker Ursache und Auslöser für geopolitische Konflikte sein wird: "Die verbleibenden Reserven von Öl und Gas befinden sich in ökologisch und geografisch hochsensiblen Gebieten. Die Ölvorkommnisse in der Arktis schaffen Begehrlichkeiten bei unterschiedlichsten Akteuren, was ein enormes Konfliktpotential birgt", so die Greenpeace-Sprecherin.

Vor dem Hintergrund der internationalen Klimaverhandlungen, die derzeit in Warschau stattfinden, fordert die Greenpeace-Sprecherin ein klares Bekenntnis zur Energiewende: "Österreich muss sich für ambitionierte Schritte der EU auf internationalem Parkett einsetzen. Konkret bedeutet dies eine Anhebung der EU-Verpflichtungen auf 30 Prozent Reduktion der Treibhausgase bis 2020, eine weitere CO2 Reduktion um 55 Prozent bis 2030, den Ausbau erneuerbarer Energieträger um 45 Prozent, sowie die Reduktion des Energieverbrauchs um 50 Prozent bis 2030. Bis 2050 muss unser Energiesystem unabhängig von fossilen Brennstoffen werden."

Rückfragen & Kontakt:

Julia Kerschbaumsteiner

Greenpeace Energiesprecherin

Tel.: +43 (0)664 857 4596

mailto: julia.kerschbaumsteiner @ greenpeace.at



Melanie Aldrian

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)664 61 26 725

mailto: melanie.aldrian @ greenpeace.at



www.greenpeace.at; twitter.com/greenpeaceAT; facebook.com/greenpeaceAT