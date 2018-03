Leitl: Jugendarbeitslosigkeit in Europa innerhalb von 5 Jahren auf Vorkrisenniveau senken

Leitl als Vertreter der Europäischen Wirtschaftskammern EUROCHAMBRES bei Jobgipfel in Paris - engere Vernetzung zwischen Betrieben, Jugendlichen und Schulen nötig

Wien (OTS/PWK783) - "6 Millionen arbeitslose Jugendliche in Europa sind nicht akzeptabel. Ziel muss es sein, die Jugendarbeitslosigkeit bis 2018 auf Vorkrisen-Niveau zurückzuführen. Das bedeutet, wir müssen zumindest 1,5 Millionen junge Menschen von der Straße in die Betriebe oder eine Ausbildung bringen, um ihnen so eine konkrete Zukunftsperspektive zu bieten. 1,5 Millionen arbeitslose Jugendliche weniger bis 2018 sind auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit bis 2020", betont Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, der für die Europäischen Wirtschaftskammern EUROCHAMBRES heute, Dienstag, am Jugendbeschäftigungsgipfel in Paris teilnimmt. Leitl legt den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs aus der EU eine umfangreiche Liste von Empfehlungen für kurz- und mittelfristige Maßnahmen vor.

"Die Jugendarbeitslosigkeit ist seit 2008 um über 50 Prozent gestiegen. Mit den richtigen Maßnahmen kann es gelingen gegenzusteuern. Es geht vor allem darum, die Vernetzung und Kooperation zwischen Schulen, Jugendlichen und Unternehmen zu verstärken, das Modell der Lehre zu forcieren und die Mobilität von Jugendlichen und Arbeitskräften zu unterstützen."

Leitl streicht hervor, dass bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit jene Länder, wo Unternehmen direkt in die Organisation und Gestaltung der Berufsbildung einbezogen sind, deutlich besser da stehen. Dies passiert z.B. in Österreich oder Deutschland über die Kammern, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und Staat sind. Durch dieses "Co-Ownership" werden Unternehmen überzeugt, Ausbildungsplätze anzubieten.

Gleichzeitig müssen die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als Hauptanbieter von Berufsausbildung gestärkt werden - etwa indem jene KMU, die arbeitslose Jugendliche einstellen, günstigere Kreditkonditionen vorfinden. Die EIB setze hier richtige Akzente, betont Leitl im Hinblick auf das im Juli geschaffene KMU-Kreditprogramm "Arbeitsplätze für junge Menschen", mit dem über die jeweilige Hausbank Darlehen an europäische KMU vergeben werden, wenn diese arbeitslose Jugendliche einstellen.

Zudem werden die Betriebe nur dann wieder mehr Arbeitsplätze schaffen können, wenn sich die Wirtschaftsaussichten verbessern und sie ausreichend Instrumente für Wachstum und Investitionen haben. Sehr positiv sei daher, dass die langjährige Forderung der Wirtschaft nach einer europäischen Garantieplattform vom EU-Gipfel im Juni 2013 aufgegriffen und beschlossen wurde. "Nun muss die EU-Garantieplattform auf nationaler Ebene umgesetzt und mit Leben erfüllt werden", fordert Leitl.

"Die Wirtschaftskammern spielen eine entscheidende Rolle bei der beruflichen Ausbildung. Sie sind Partner und Unterstützer bei der Bewältigung einer der größten Herausforderung, der Europa zurzeit gegenüber steht", so der WKÖ-Präsident abschließend. (SR)

