Falter: Wifo-Expertin nimmt Regierung im Budgetstreit in Schutz

Margit Schratzenstaller sieht aber "keinen Spielraum" für angekündigte Steuerreform

Wien (OTS) - Wie die Wiener Wochenzeitung Falter in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe berichtet, nehmen namhafte Wirtschaftsexperten die Regierung im Budgetstreit in Schutz. So relativiert Margit Schratzenstaller, Budgetexpertin des Wifo, die derzeitige Kritik, wonach die Regierung das Budgetloch bis zur Nationalratswahl verschwiegen habe. Es gab im Budget "diverse Entwicklungen, die nicht absehbar waren", erklärt die Expertin im "Falter"-Gespräch.

Vor allem die Höhe von Bankenhilfen und Pensionszuschüssen habe man bei letzten Budgetplan im Frühjahr 2013 kaum einschätzen können. Für eine große Steuerentlastung, wie sie vor der Wahl angekündigt wurde, sieht Schratzenstaller angesichts der Budgetlage aber "definitiv keinen Spielraum bis 2016". Ebenso negativ schätzt sie das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts für 2016 ein.

