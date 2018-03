FPÖ-Darmann: KABEG-Aufsichtsräte riskieren persönliche Haftung für rechtswidrige Vorstandsbestellung

Im Falle gerichtlicher Bestätigung der Mangelhaftigkeit des Ausschreibungsverfahrens ist auch Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates unumgänglich

Klagenfurt (OTS) - Nach der heute auch auf der Online-Plattform der "Kleinen Zeitung" veröffentlichten, massiven Expertenkritik am Auswahlverfahren zur Ermittlung eines Kandidaten für die Position des KABEG-Vorstandsvorsitzenden warnte der freiheitliche NRAbg. Mag. Gernot Darmann erneut davor, in der heutigen Sitzung des KABEG-Aufsichtsrates eine definitive Entscheidung zugunsten des Büroleiters von LH Peter Kaiser zu fassen.

"Aufsichtsräte, die wissentlich an einem rechtlich äußerst problematischen Beschluss mitwirken, müssen sich auch der Tragweite ihres Handelns bewusst sein. Wir rechnen damit, dass es bei einer endgültigen Entscheidung zugunsten von Dr. Arnold Gabriel zu Schadenersatzansprüchen jener Kandidaten kommen wird, die im Zuge des mangelhaften Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens ohne jede fachliche Begründung übergangen wurden. Diesfalls ist die KABEG verpflichtet, sich an jenen Aufsichtsräten, die diese Fehlentscheidung durch ihr Abstimmungsverhalten herbeigeführt haben, auch finanziell schadlos zu halten", so Darmann wörtlich.

Klar ist für Darmann darüber hinaus, dass im Falle einer gerichtlichen Bestätigung der Mängel des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens "auch die Vorsitzende des Aufsichtsrates Dr. Michaela Moritz als Hauptverantwortliche unverzüglich zurückzutreten habe". Ihr Name sei es gewesen, der unter anderem in den Medien als unsachlich auf das Auswahlverfahren Einfluss nehmend genannt worden ist.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404