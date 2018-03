expert Gruppe auf Wachstumskurs in Europa

Zug, Schweiz (ots) - Die starke Marke expert wächst: Neuestes Mitglied der zweitgrößten europäischen Verbundgruppe für Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte ist die ungarische Bravotechgroup. Zum 1. Januar 2014 wird die Marke expert mit 185 Fachmärkten in ganz Ungarn präsent sein. Damit zählt die expert International Gruppe aktuell 17 europäische Mitgliedsländer, mit insgesamt mehr als 3.500 Fachgeschäften und baut ihre starke Marktposition weiter aus.

"Wir freuen uns sehr über den Zuwachs aus Ungarn", erklärt expert International Geschäftsführer Dieter Mathys. "Insbesondere da die Bravotechgroup mit einem jährlichen Umsatz von 80 Mio. Euro zu einem der Top-Player auf dem ungarischen Markt gehört." Die Bravotechgroup beschäftigt in der Zentrale in Hódmezövásárhely 315 Mitarbeiter, hat eine Lagerfläche von 12.500 qm und bildete bisher das Dach für diverse Elektronikfachmärkte, darunter 27 Euronics Händler. Ab 2014 werden alle 185 Outlets einheitlich unter der Marke expert firmieren.

Neben der Expansion in Ungarn verzeichnet die expert International Gruppe aktuell auch organisches Wachstum in bereits erschlossenen Märkten. Jüngstes Beispiel ist Italien: Das in Norditalien ansässige, regionale expert-Unternehmen "expert Marco Polo" übernimmt die 96 Unieuro Fachmärkte der Dixons Retail Gruppe mit einem Umsatz von Euro 500 Millionen: expert wird damit in Italien zur Nummer 1.

"Unsere intensiven Bemühungen europaweit starke Partner für die expert Gruppe zu gewinnen, machen sich bezahlt", freut sich Dieter Mathys, für den Größe aber nicht alles ist. Neben Wachstum und der Stärkung der Marke soll in Zukunft nicht mehr nur das gemeinsame Einkaufen im Vordergrund stehen: "Wir wollen weg von einem reinen Einkaufsverbund hin zur führenden Gruppe in puncto erstklassigem Service und kompetenter Beratung." Hierin sieht expert International den Schlüssel für den zukünftigen Erfolg, denn nur so können sich die expert Händler vom Wettbewerb differenzieren und langfristig profitabel arbeiten. Das Ziel ist klar definiert: "Wir wollen mit Top-Beratung und umfassenden Dienstleistungen neue Maßstäbe in Europa setzen".

