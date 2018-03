Pressekonferenz BSO-Präsident Dr. Peter Wittmann über seine Amtszeit und die Zukunft der "Täglichen Turnstunde"

Wien (OTS) - Die Österreichische Bundes-Sportorganisation lädt am 14. November 2013 um 10 Uhr in die Champions Sports Bar des Vienna Marriott Hotel zur Pressekonferenz ein. BSO-Präsident Dr. Peter Wittmann wird dabei einen Tag vor der Österreichischen Sportversammlung, in deren Rahmen der/die neue PräsidentIn gewählt wird, über seine Amtszeit Bilanz ziehen und auch in die Zukunft des Sports in Österreich blicken. Besonderes Augenmerkt liegt dabei auf der "Täglichen Turnstunde" - eine der größten Initiativen des organisierten Sports.

Die BSO freut sich, Sie im Partnerhotel Vienna Marriott Hotel zur Pressekonferenz begrüßen zu dürfen und dankt schon jetzt für Ihre Anmeldung unter presse @ bso.or.at!

Pressekonferenz BSO-Präsident Peter Wittmann



Datum: 14.11.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Champions Bar Hotel Marriott Vienna

Parkring 12a, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO)

Mag. Barbara Spindler

Geschäftsführerin

Tel.: +43 / 1 / 504 44 55

office @ bso.or.at

www.bso.or.at