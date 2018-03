FPÖ-Obermayr: Nachvollziehbare Fleischkennzeichnung ist unabdingbar!

EU-Kommission sollte sich als Sprachrohr der Verbraucher und nicht als jenes der Industrie verwenden

Wien (OTS) - "Die Regulierungswut Brüssels ist sprichwörtlich", stellt der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr fest, um zu ergänzen: "Vor allem in Bereichen, in denen diese Akribie niemandem etwas bringt, trotzdem aber massive Kosten verursacht. Dass das ausgerechnet in einer durch zahlreiche Skandale in die Schlagzeilen gekommenen Sparte des Lebensmittelhandels anders sein soll und Europas Verbraucher weiterhin auf eine verlässliche Herkunftskennzeichnung bei Fleisch verzichten sollen, ist inakzeptabel."

"Der Vorwand", so Obermayr weiter, "die Industrie würde die Kosten der Kennzeichnung an die Konsumenten weitergeben, ist eine doppelte Provokation. Zum einen wurden und werden die europäischen Steuerzahler seit Beginn der Euro-Krise ungefragt mit Belastungen konfrontiert, die ein Vielfaches der zur Diskussion stehenden Kennzeichnungskosten betragen. Zum anderen ist schon dieser Ansatz der Falsche. Man muss sich endlich von der bürgerfeindlichen Denkschule verabschieden, wonach Gewinne zu privatisieren und Schulden wie Belastungen zu sozialisieren seien."

"Die Fleischindustrie hat selbstverständlich dafür Sorge zu tragen, dass die Herkunft ihrer Produkte für den Konsumenten transparent und rückverfolgbar ist. Das ist eine Bringschuld der Erzeuger und Vermarkter, die nicht einfach auf den Verbraucher, der informiert sein will, abgewälzt werden darf", betont Obermayr und schließt: "Ich habe bereits mehrere parlamentarische Initiativen in diesem Bereich unternommen und werde diesen Weg fortsetzen. Ob Fleischprodukte oder nahrungsmitteltechnische Innovationen a la Gentechnik oder Nanotechnologie, es kann nicht sein, dass die Industrie seitens der Kommission immer wieder aus der Pflicht gelassen wird. Die Verbraucher haben ein Recht darauf zu erfahren, welches Produkt welcher Herkunft sie vor sich haben."

