styria digital one feiert fulminanten Einstand

Wien (OTS) - Mit 4,495 Millionen Unique Clients rangiert die styria digital one (sd one) die digitale Vermarktungs- und Entwicklungsunit der Styria Media Group AG, in den heute präsentierten ÖWA-Basic-Zahlen für Oktober in der Kategorie "Dachangebote" im Vergleich Unique Clients auf Anhieb auf Platz zwei und ist somit in den genannten Kategorien unter den "Verlagsanbietern" die Nummer eins.

Konzentration auf das Kernportfolio, neue Werbeformate

Die styria digital one (sd one) wird künftig bei der Vermarktung den Fokus noch klarer auf ein mit Premium-Brands angereichertes Portfolio legen. Damit sind die Styria-eigenen Marken, kleinezeitung.at, wirtschaftsblatt.at, diepresse.com sowie die Portale der Magazin-Gruppe Styria Multi Media gemeint, aber auch eine Reihe von externen Medienpartnern.

"Wir werden jetzt den Markt screenen, um wertige Partner aufzunehmen, die unseren Qualitätskriterien entsprechen und beispielsweise auch bei Ad Visibility oder Ad Place Quality mithalten können", sagt Alexis Johann, Geschäftsführer von styria digital one. Genauso wird man aber Partner, die sd one Kriterien nicht entsprechen, künftig nicht mehr in unserem Angebot finden.

Auch im technischen Bereich zeigt die sd one mit innovativen Produktentwicklungen auf: Ad Suite heißt das jüngste Werbeformat, das ab sofort auf den Tablet-Versionen des sd-one-Angebots verfügbar ist. Charakteristika: wischbar, responsive, selbsterklärend - und somit ein Garant für High Engagement.

Außerdem setzt die sd one auf den Ausbau von Kundenlösungen im Bereich der Konvergenzformate. Ein Beispiel dafür ist die Investor-Akademie. Als Initiative von diepresse.com, wirtschaftsblatt.at und boerse-express.com organisiert die sd one eine Online-Plattform, auf der Begriffe, Hintergründe und Zusammenhänge aus der Finanzwelt erklärt werden. Das geschieht in Form einer Veranstaltungsserie, begleitet von Videos, redaktionellen Beiträgen und Webinaren. Die Anmeldung dafür ist kostenlos.

Die styria digital one ging am 1. Juli 2013 an den Start. Das junge Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und Standorten in Wien und Graz bündelt alle Verkaufs- und Technik-Einheiten der österreichischen News-Portale der Styria Media Group AG und vermarktet auch Partner-Portale.

sd one macht damit Kunden und Medienagenturen digitale Werbeangebote mit großer Reichweite schnell, direkt und transparent nutzbar. Neben einem Sales-Team kümmern sich Entwicklungsspezialisten um maßgeschneiderte technische Lösungen für Kunden und entwickeln die eigenen Portale kontinuierlich weiter.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kristina Benkotic

kristina.benkotic @ sdo.at

Tel.: 01/60117 - 637

www.sdo.at