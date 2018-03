ÖVP Landstraße: Monstergarage im Arsenal verhindert!

Zusatzbelastungen bleiben den Anrainern erspart

Wien (OTS) - Dieses Frühjahr hätte im Arsenal im Bereich Lilienthalgasse - Arsenalstraße im dritten Bezirk eine Tiefgarage von gewaltigem Ausmaß errichtet werden sollen. Über 110 Stellplätze waren vorgesehen. Für das Vorhaben hätten an die 20 Bäume, Grünflächen und eine erhebliche Anzahl an öffentlichen Stellplätzen weichen sollen. Die Anrainer wären gewaltigen Zusatzbelastungen durch Staub und Lärm ausgesetzt gewesen.

Ein dreiviertel Jahr, nachdem das Projekt bekannt und von der ÖVP Landstraße öffentlich kritisiert worden ist, konnte nun der Stopp für das Vorhaben erreicht werden. Auf Basis eines Antrages der ÖVP Landstraße wurde der Bauakt einstimmig abgelehnt. "Wir sind froh, dass dieses Monsterbauvorhaben verhindert worden ist. Es konnte damit viel Unheil von den Bewohnerinnen und Bewohnern abgewendet werden", zeigt sich ÖVP-Bezirksrat Markus Benesch erleichtert.

Für die Zukunft fordern die ÖVP Landstraße und ihr Bezirksrat Markus Benesch, dass die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig informiert und eingebunden werden. "Man wollte dieses Projekt in einer Nacht- und Nebelaktion genehmigen. Gott sei Dank konnten wir das gemeinsam verhindern! Hoffentlich ziehen die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse daraus und binden in Zukunft die Betroffenen in die Dinge, die sie betreffen, früher und umfassender ein!"

