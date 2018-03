Mailath: Hohe Auszeichnung für Wiens Wissenschaftsreferent

Wien (OTS) - Wiens Wissenschaftsreferent Hubert Christian Ehalt wurde gestern von BM Claudia Schmied mit dem Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung ausgezeichnet.

Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny zeigt sich über die Auszeichnung erfreut: "Univ.-Prof. Dr. Ehalt hat die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit mit den Wiener Vorlesungen seit 26 Jahren prägend gestaltet. Wissenschaft braucht öffentliche Anerkennung, die Wiener Vorlesungen waren und sind ein Projekt, das ein großes Verständnis und Interesse für Wissenschaft in Wien, aber auch international geweckt hat. Sie sind niederschwellig, kostenlos zugänglich und mit ihren Theman am Puls der Zeit", so Mailath.

"Bildung ist ein unabgeschlossener Prozess, sowohl kollektiv, was die Gesellschaft betrifft, als auch individuell, was den einzelnen Menschen betrifft", so Ehalt. "Kollektiv geht es aus meiner Sicht um die Akzentuierung von Öffentlichkeit, Demokratie, Offenheit und natürlich Aufklärung, verstanden als Selbstermächtigung. Individuell geht es um die Befähigung, auf Augenhöhe zu kommunizieren:

Herzlichkeit, Solidarität, Kollegialität statt Hierarchie und Verbeugung vor jeweils aktuellen Machtinstanzen", so Ehalt abschließend.

