Schladming-Dachstein: Start der Ski-Saison gesichert

Erste Lifte öffnen bereits dieses Wochenende / Große Party zum Ski-Opening am Freitag (29.11.) mit "SEEED"

Schladming (OTS/wnd.at) - Der Start der Skisaison ist in der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein gesichert. Am Samstag, 16. November öffnet die Märchenwiesenbahn auf der Planai seine Pforten - Reiteralm und Hauser Kaibling folgen das Wochenende darauf, am 22. November. Am Freitag, dem 29.11., findet dann das große Ski-Opening 2013 mit der Berliner Band SEEED statt. Dafür werden günstige Packages angeboten, zum Beispiel zwei Übernachtungen plus Skipass, zwei Gutscheine zum Essen beim Hüttenwirt und das Opening-Ticket ab 194 Euro.

Die Alpine Ski-WM 2013 brachte in der gesamten Region zusätzlichen Schwung und ermöglichte viele sinnvolle Investitionen, von denen alle Winterurlauber nachhaltig profitieren. "Wir können unseren Gästen dadurch noch mehr Komfort bieten", so der neue Tourismuschef Mathias Schattleitner. Die Region Schladming-Dachstein gehört durch seine hohe Schneesicherheit schon traditionell zu den "Winter-Frühstartern" in den Alpen.

Mehr Infos zum Start der Skisaison unter:

www.schladming-dachstein.at/saisonstart

>> Pressetext & FOTOS:

http://www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at