Arbeitslosigkeit steigt weiter- FPÖ-Hofer will Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen

Bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze erwartet

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Arbeitslosigkeit schlägt der Dritte Präsident des Nationalrates Ing. Norbert Hofer die Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen vor. "Mit Ende Oktober 2013 haben wir mehr als 360.000 arbeitslose Menschen in unserem Land. Für die kommenden Wochen wird eine dramatische Entwicklung erwartet." Durch die vorgeschlagene Maßnahme der Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen erwartet sich die FPÖ bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze, die bisher im Graubereich angesiedelt waren sowie einen bisher ausbleibenden Erfolg des Dienstleistungsschecks.

Hofer: "Wer Reinigungsarbeiten, Reparaturarbeiten in der Wohnung oder am Haus, Kinderbetreuung oder Gartenarbeit absetzen kann, wird nicht mehr wie bisher auf Schwarzarbeit setzen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung gibt es zudem immer mehr Menschen, die auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, Dinge selbst zu erledigen." Nach dem Modell der FPÖ sollen Ausgaben für bestimmte haushaltsnahe Dienstleistungen von der Steuer absetzbar sein und damit für mehr Menschen leistbar werden.

Die Steuerabsetzbarkeit ist mit einer Obergrenze von 3.000 Euro pro Person im gemeinsamen Haushalt und Jahr zu deckeln. Dies würde einen zusätzlichen Anreiz geben, haushaltsnahe Dienstleistungen mittels offizieller Beschäftigung zu gewährleisten. Die daraus resultierenden Kosten betragen für die öffentliche Hand zunächst rund 250 Millionen Euro, können jedoch in Folge einer volkswirtschaftlichen Gesamtrentabilität (weniger Ausgaben für Sozialleistungen, Steuermehreinnahmen, Eindämmung der Schwarzarbeit,

zusätzliche Einnahmen für Sozialversicherungen) egalisiert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at