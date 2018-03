Global Forum: Internationale interreligiöse und interkulturelle Bildung im Fokus

KAICIID vereint weltweit tätige politische Entscheidungsträger, Meinungsführer und Experten für Bildung und Religion in Wien

Wien (OTS) - 500 Experten, Entscheidungsträger und Religionsgelehrte aus den Bereichen Bildung und Religion treffen sich am 18. und 19. November 2013 in Wien bei der Konferenz über interreligiöse und interkulturelle Bildung. Insgesamt werden Teilnehmer aus 90 Ländern beim KAICIID Global Forum zum Thema "The Image oft he Other" / "Das Bild des Anderen" erwartet. Diese mehrjährige Initiative - das Vorzeigeprogramm von KAICIID - erforscht, wie "Andere" - nämlich Menschen mit verschiedenem religiösen und kulturellen Hintergrund -in den Bereichen Bildung, Medien und Internet dargestellt werden. Im ersten Jahr seines Bestehens hat das Programm in vier regionalen Workshops die interreligiöse und interkulturelle Bildung zur Förderung eines gegenseitigen Verständnisses im Geiste eines Dialogs hervorgehoben und gestärkt.

Als Höhepunkt dieser regionalen Workshops ist das KAICIID Global Forum als eine multithematische, breit gefächerte Dialog- und Arbeitsveranstaltung angelegt. Die Teilnehmer erörtern die globale Herausforderung, Wege für eine verantwortungsvolle Bildung zu finden, mit dem Ziel eines besseren Verständnisses für andere Religionen und Kulturen.

KAICIID Generalsekretär Faisal Bin Muaammar betont: "Unsere Welt besteht heute aus immer unterschiedlicheren Gemeinschaften und Gesellschaften und die allgemeinen Lehren von Zusammenleben und Verständnis sind wichtiger als je zuvor. Erst durch die Bildung, das Lernen über uns und über unsere Mitmenschen gelingt es uns, die Gemeinsamkeiten vor die Unterschiede zu stellen. Der Dialog muss ein wesentlicher Bestandteil bei der Erstellung von Lehrmaterialien und des Lernprozesses selbst sein.

Unsere Arbeit hat sich im Jahr 2013 auf die Förderung dieses Dialoges konzentriert und wir heißen nun jene Partner herzlich in Wien willkommen, mit welchen wir schon erfolgreich in den vier regionalen Workshops zusammengearbeitet haben. Die Anwesenheit von so angesehenen Experten ehrt uns sehr, da wir weiterhin die Erkenntnisse unserer Arbeit weltweit evaluieren und präsentieren möchten."

Im Laufe des Global Forum werden weltweit bewährte Verfahren im Bereich der Bildung beleuchtet, wirkungsvolle Schulungsmodelle erkannt und Wege erforscht, um diese überregional zu verbreiten. Ebenso werden Ressourcen berücksichtigt, um die Zusammenarbeit über verschiedene Sparten hinweg zu erleichtern und nachhaltige Netzwerke für einen integrierten Ansatz auf dem Gebiet der interkulturellen und interreligiösen Bildung aufzubauen.

Das Global Forum zeichnet sich durch Gespräche, Diskussionen, Workshops und Dialoge unter den anwesenden Regierungsvertretern, Experten, führenden Persönlichkeiten und Religionsgelehrten aus. Diskutiert werden die interreligiöse Erziehung an Universitäten und in Priesterseminaren, die Einbindung führender internationaler Jugendorganisationen und die Rolle der zwischenstaatlichen Organisationen bei der Gestaltung unserer Welt. Das Forum bietet zudem Schulungen und Seminare an, um die Fähigkeiten der Fachleute auf den einzelnen Gebieten zu steigern und ihre Arbeit voranzubringen.

Im vergangenen Jahr hat KAICIID einen tatkräftigen Ansatz gewählt, um die Gebiete der interreligiösen und interkulturellen Bildung zu erforschen. Dieses Global Forum ist der Höhepunkt einer Serie von vier regionalen Konferenzen, die das Dialogzentrum seit Mai 2013 in Wien, Österreich; Addis Abeba, Äthiopien; Neu Delhi, Indien und Buenos Aires, Argentinien veranstaltet hat. Die Workshop-Teilnehmer tauschten ihre eigenen Erfahrungen mit interreligiöser und interkultureller Bildung aus und präsentierten die in ihren Herkunftsländern bewährten Methoden und Ansätze. Aber auch religionsspezifische Herausforderungen im Bereich der interreligiösen und interkulturellen Bildung wurden diskutiert und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Diese Empfehlungen werden nun im Global Forum den Teilnehmern erläutert.

Die regionalen Konferenzen haben jedoch nicht nur eine Reihe von renommierten Experten vereint, sondern verdeutlichten auch die unterschiedlichen Herkunftsländer und beruflichen Profile der Teilnehmer. An dem in Wien abgehaltenen ersten der diesjährigen Workshops nahmen Vertreter von Forschungseinrichtungen aus dem Bereich der interkulturellen und interreligiösen Bildung, von zwischenstaatlichen Organisationen, Bildungseinrichtungen, religiösen Organisationen, der Zivilgesellschaft, politische Entscheidungsträger sowie Botschafter der Gründungsstaaten teil.

In Addis Abeba, Äthiopien, waren durch die anwesenden Konferenzteilnehmer 10 Länder vertreten. Anlässlich des vorletzten Workshops in Neu Delhi, Indien, war KAICIID Gastgeber für Teilnehmer aus dem gesamten Land sowie aus der Golfregion, Südostasien, Osteuropa und Zentralasien. Buenos Aires, Argentinien, war der letzte Austragungsort der vier regionalen Konferenzen. Hier nahmen 27 Teilnehmer aus 10 Ländern - Mexiko, Paraguay, Peru, Bolivien, Honduras, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica und Uruguay -teil.

Das Forum wird am 19. November 2013 mit der Bekanntgabe von internationalen Kooperationen schließen. Diese Vereinbarungen zur Zusammenarbeit werden eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der zukünftigen Arbeit von KAICIID spielen.

KAICIID

KAICIID wurde im November 2012 gegründet, um ein zukunftsweisendes und weltweit führendes Zentrum für den Dialog zwischen den Anhängern verschiedener Religionen und Kulturen zu schaffen. Heute bietet das Zentrum den Religionen und Kulturen der Welt die Möglichkeit für Konferenzen und Bildungsprogramme, um zusammenzukommen und die Veränderungen auf dem Gebiet der interkulturellen und interreligiösen Angelegenheiten zu erörtern. KAICIID wird von einem Board of Directors geleitet, das aus Vertretern der großen Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus) und Kulturen besteht. Das Dialogzentrum erhält gleichwertige Unterstützung von den Regierungen von Saudi-Arabien, Spanien und Österreich, von denen jede im Council of Parties des Zentrums vertreten ist.

Global Forum

"Das Bild des Anderen" ist das Vorzeigeprogramm von KAICIID und ein mehrjähriges Initiativprogramm zur Erforschung wie "Andere" -Menschen verschiedener Religionen oder mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund - in den Bereichen Bildung, Medien und Internet dargestellt werden. In seinem ersten Jahr widmet sich das Programm der Hervorhebung und der Stärkung der interreligiösen und interkulturellen Bildung als Mittel für die Förderung eines gegenseitigen Verständnisses im Geiste des Dialogs. 2013 wurden vier regionale Konferenzen in Wien, Österreich; Addis Abeba, Äthiopien; New Delhi, Indien, und Buenos Aires, Argentinien, abgehalten. Die diesjährige Arbeit erreicht ihren Höhepunkt in einem KAICIID Global Forum in Wien am 18. und 19. November 2013. Das Forum bringt 500 Meinungsführer der interkulturellen und interreligiösen Bildung, politische Entscheidungsträger und herausragende religiöse Persönlichkeiten zusammen.

