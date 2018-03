Literaturpreis Alpha 2013 geht an Gaponenko

Marjana Gaponenko überzeugte mit ihrem Roman "Wer ist Martha?"

Wien (OTS) - Gestern wurde im Studio 44 der diesjährige Literaturpreis Alpha an die gebürtige Ukrainerin Marjana Gaponenko verliehen. Mit furioser Sprache und voller Phantasie entwickelt Gaponenko in ihrem aktuellen Roman "Wer ist Martha?" die Geschichte um einen 96-jährigen emeritierten Ornithologen, der seinen Lebensabend im Wiener Hotel Imperial auskosten will und entwirft dabei auch ein Bild vom Europa vergangener Tage. Marjana Gaponenko war bereits 2011 Alpha-Finalistin und lebt in Mainz.

Unter den Gratulanten war neben dem Leiter der Hauptbücherei Wien Christian Jahl und dem Vorstandsdirektor der Casinos Austria Dietmar Hoscher auch der Wiener Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. "Die AutorInnen haben es der Jury heuer nicht leicht gemacht einen ersten Platz zu küren. Ich denke das spricht für die Qualität aller eingereichten Werke und deren hohes Niveau. Herzliche Gratulation an Marjana Gaponenko und viel Erfolg in der Zukunft!", so Oxonitsch bei der Gala.

Literaturpreis Alpha

Der Literaturpreis Alpha wurde 2010 von Casinos Austria, gemeinsam mit den Büchereien Wien, ins Leben gerufen und soll österreichischer Nachwuchsliteratur eine Bühne bieten. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Der Preis wird einmal jährlich im Herbst im Rahmen einer Gala vergeben.

Gefördert werden mit dem Literaturpreis heimische AutorInnen sowie Autoren, die in Österreich leben oder deren Werke einen starken Österreich-Bezug aufweisen. Das eingereichte Buch muss bis zum Ende der Einreichfrist im Mai in deutscher Sprache erschienen sein. Zudem darf der/die AutorIn bisher erst maximal drei Werke, einschließlich des eingereichten, veröffentlicht haben, wobei Anthologie-Beiträge nicht mitzählen. Das Alter der Einreichenden spielt keine Rolle.

Weitere Informationen unter

http://www.buechereien.wien.at/de/programm/alpha oder

http://www.casinos.at/content.aspx?muid=40856b5b-7fe7-4f0d-9747-96699

a417dba

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/