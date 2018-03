Mitarbeiterschulung 2.0 mit simpleshow 2go-Erklärvideos

Berlin (ots) - simpleshow bietet ab sofort eine große Auswahl vorproduzierter Erklärvideos für die Mitarbeiterschulung an. Die einfach verständlichen Clips sind sofort einsetzbar und behandeln wichtige, aktuelle Themen.

Mitarbeiterschulungen und -unterweisungen sind ein von Unternehmen und Mitarbeitern oftmals ungeliebtes Thema. Denn einfache Dokumente oder Powerpoint-Präsentationen im Intranet sind oft ineffektiv, Präsenztrainings hingegen erweisen sich als teurer Zeitfresser. Mit dem Format simpleshow 2go bietet simpleshow nun eine moderne Form der Mitarbeiterschulung an. Mit den kurzen, sympathischen Erklärvideos werden Mitarbeiter emotional angesprochen und effizient geschult. In der Mediathek stehen bereits über 20 vorproduzierte Clips zu unternehmensbezogenen Themen wie Arbeitsschutz, Datenschutz, Erste-Hilfe, Social Media Guidelines oder Passwortschutz zur Auswahl.

"In den letzten Jahren haben uns Kunden immer wieder nach Erklärvideos zu ähnlichen Themen gefragt", sagt Jens Schmelzle, Gründer und Geschäftsführer der simpleshow. "Deswegen freuen wir uns, mit simpleshow 2go vorproduzierte Erklärvideos anbieten zu können." Der große Vorteil: die Clips sind sofort einsetzbar! Die simpleshow 2go-Mediathek wächst ständig und die ca. 3 Minuten langen Videos sind nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch erhältlich.

Kunden erhalten ein mit ihrem Firmennamen individualisiertes Video, das sie zeitlich und räumlich unbegrenzt in ihrem Unternehmen einsetzen können. Die Clips können bequem auf Rechnung gekauft werden und stehen innerhalb von zwei Arbeitstagen als Download zur Verfügung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Illustrationen des Clips als Lizenzpaket zu erwerben, um sie für die weiterführende Kommunikation im Unternehmen zu verwenden.

Weitere Informationen unter: www.simpleshow.com/de-de/2go/

Über simpleshow

simpleshow ist Marktführer für Erklärvideos. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat das Unternehmen mehrere Tausend Videos für Kunden in mehr als 50 Sprachen produziert - darunter globale Akteure wie Microsoft, eBay, Audi, Deutsche Bank und Novartis. Bekannt geworden ist simpleshow mit der von ihr maßgeblich geprägten Papier-Legetrick-Technik. Heute bietet das Unternehmen Erklärvideos in verschiedenen Formaten, die komplexe Sachverhalte innerhalb weniger Minuten vermitteln. Eine eigene Academy garantiert die fundierte Ausbildung aller Teammitglieder. Die über 100 Mitarbeiter sind in Berlin, Stuttgart, Luxemburg, New York, Singapur, Hongkong und London tätig.

