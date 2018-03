Rübig: Europa bleibt nur durch Forschung und Technologie wettbewerbsfähig

Wissenschaftsausschuss des EU-Parlaments hält jährliche Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit

Brüssel, 12. November 2013 (ÖVP-PD) "Europa wird nur durch die optimale Nutzung und Förderung von Forschung und Technologie wettbewerbsfähig bleiben. Nur so können wir die besten Lösungen für die Herausforderungen im Umwelt- und Energiebereich, aber auch im Hinblick auf gesellschaftspolitische Entwicklungen finden", so Paul Rübig, Forschungs- und Industriesprecher der ÖVP im EU-Parlament. Der Wissenschaftsausschuss des Europaparlaments (STOA) lädt jedes Jahr hochrangige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu einer Konferenz über neueste Lösungsansätze ein, die Wissenschaft und Technologie für die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen bieten. ****

Die diesjährige Konferenz des Wissenschaftsausschuss legt den Schwerpunkt auf wirtschaftliche, umweltpolitische und soziale Nachhaltigkeit. "Innovationen sind der Schlüssel zu unserem Wohlstand. Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es für europäische und österreichische Unternehmen großes Potential, mit den Weltspitzen mitzuhalten. Hier gibt es die meisten Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen", so Rübig.

Zu den hochrangigen Gästen zählt dieses Jahr neben Vertretern der EU-Umweltagentur und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen auch Monika Kricher, Geschäftsführerin von Infineon Technologies Austria AG. Sie erklärt, wie das österreichische Vorzeige-Unternehmen Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation in Einklang bringt. "Wir müssen die Herausforderungen der heutigen Zeit in Möglichkeiten für unsere Unternehmen umwandeln. Das kann gelingen, wenn wir am neusten Stand der Wissenschaft sind und die modernste Technologie entwickeln und nutzen", so Rübig abschließend.

