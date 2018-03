Neue "So schmeckt Niederösterreich" Website online

Pernkopf: Bietet einen Überblick zu allen Fragen rund ums Thema regionaler Genuss

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Initiative "So schmeckt Niederösterreich" versteht sich als die Kulinarik-Drehscheibe des Landes und bietet auf ihrer neuen Webseite einen umfassenden Überblick zu allen themenrelevanten Fragen. Durch das neue Design werden die Inhalte besonders übersichtlich dargestellt, das Spektrum reicht von den "GenussRegionen" Niederösterreichs über die Partnerdatenbank inklusive einmaliger Features bis hin zu regionaltypischen Rezepten und dem unverzichtbaren Veranstaltungskalender.

Agrar-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, Genussbotschafter und Initiator von "So schmeckt Niederösterreich", gratuliert zum gelungenen Website-Relaunch: "Eine übersichtlich gestaltete Homepage, die auf einen Blick alle relevanten Inhalte aufzeigt und es zulässt, dass man sich rasch zurechtfindet. Praktisch ist auch der Veranstaltungskalender, der die wichtigsten kulinarischen Events von 'So schmeckt Niederösterreich' als Highlights hervorhebt."

Die Initiative "So schmeckt Niederösterreich" unterstützt die mittlerweile über 300 Partnerbetriebe bei der erfolgreichen Vermarktung ihrer heimischen Spezialitäten und Produkte. Das ganze Jahr hindurch wird mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen in allen Vierteln des Landes auf die Vorteile der heimischen Lebensmittel aufmerksam gemacht. Auf der Homepage gibt es auch jeden Monat ein neues Gewinnspiel mit Wein- oder Genusspaketen, Restaurant-Gutscheinen, Kochbüchern und vieles mehr.

"Mit der neuen Webseite bieten wir nicht nur unseren Partnerbetrieben eine moderne Präsentationsplattform, sondern vor allem auch den Benutzerinnen und Benutzern einen besonderen Service. Ganz neu ist die Umkreissuche, so findet man die 'So schmeckt Niederösterreich'-Partnerbetriebe in der näheren Umgebung ganz einfach", zeigt sich Mag. (FH) Christina Mutenthaler, Leiterin der Kulinarik-Initiative "So schmeckt Niederösterreich" bei der Energie-und Umweltagentur Niederösterreich, stolz.

Nähere Informationen: Büro LR Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-15473, e-mail j.maier @ noel.gv.at, bzw. "So schmeckt Niederösterreich", Telefon 02742/219 19, www.soschmecktnoe.at, www.soschmecktnoe.at/gewinnspiel.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk